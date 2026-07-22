Πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία: 25.000 στρέμματα έγιναν στάχτη στο Βαρ, εκκενώθηκαν οικισμοί – 2 πυροσβέστες νεκροί στη Ζιρόντ

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Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η νοτιοανατολική Γαλλία, καθώς μια τεράστια φωτιά σαρώνει τον νομό Βαρ, υποχρεώνοντας εκατοντάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Την ίδια ώρα, δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων κατάσβεσης στη Ζιρόντ, γεγονός που αποτυπώνει την ακραία επικινδυνότητα των μετώπων.

Η κατάσταση στο μέτωπο του Βαρ

Η πυρκαγιά που ξεσπασε την Τρίτη στο νομό Βαρ έχει κάψει περισσότερα από 25.500 στρέμματα, με τη φωτιά να χαρακτηρίζεται πλέον «οριοθετημένη» παρά την ύπαρξη «πολυάριθμων ενεργών εστιών».

ALERTE – La situation devient hors de contrôle dans le Var !

Un gigantesque incendie, qui s’est déclaré à Pontevès, a déjà parcouru près de 2000 hectares en quelques heures et progresse “à une vitesse très importante” vers les communes de Correns, Cotignac et Montfort-sur-Argens,… pic.twitter.com/iT5Yrc87UU — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 21, 2026



Στη γιγαντιαία επιχείρηση συμμετέχουν έως και 1.200 πυροσβέστες, 350 οχήματα και 60 χωροφύλακες, με ενισχύσεις που κατέφθασαν από διάφορες περιοχές.

Αργά το απόγευμα της Τρίτης, τα πύρινα μέτωπα εξέπληξαν τις δυνάμεις πυρόσβεσης με μια αιφνίδια αναζωπύρωση, παρά τη μείωση της έντασης των ανέμων.

«Η πυρκαγιά κατεβαίνει το όρος Gros Bessillon με πολύ μεγάλη ταχύτητα, κάτι που δεν ήταν εντελώς προβλέψιμο, δεδομένων των καιρικών συνθηκών», εξήγησε νωρίτερα ο νομάρχης του Βαρ, Σιμόν Μπαμπρ.

Incendie dans le Var: “Les conditions climatiques extrêmes” rendent difficiles les opérations, décrit le capitaine Marc-Antoine Rougeot, sapeur-pompier pic.twitter.com/k9bJBhOD1p — BFM (@BFMTV) July 22, 2026



Με το πρώτο φως της ημέρας, τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν εκ νέου περιπολίες και ρίψεις κοντά στο Κοτινιάκ.

Ο διοικητής Ερίκ Γκροέν, υπηρεσιακός διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Βαρ (SDIS), διευκρίνισε: «Θα διαθέσουμε δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair, δύο Dash 8 και ένα ελικόπτερο διοίκησης».

NOW: A massive forest fire is getting very close to homes in Cotignac, Var Department, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France. pic.twitter.com/jq9Tmqe8ng — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 21, 2026

Διακοπές ρεύματος και εκκενώσεις οικισμών

Όπως ανακοίνωσε η νομαρχία του Βαρ, 2.300 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, κυρίως στην κωμόπολη Κοτινιάκ, λόγω των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά.



Συνεργεία της εταιρείας Enedis έχουν κινητοποιηθεί για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, με προτεραιότητα «στη γεώτρηση και στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στο Κοτινιάκ».

Σε ανακοίνωσή της που εκδόθηκε στις 2:00 π.μ. (τοπική ώρα) τα ξημερώματα της Τετάρτης, η νομαρχία ανέφερε: «Μέχρι το σούρωπο, η πυρκαγιά είχε καταστρέψει 17.000 στρέμματα. Έκτοτε, συνέχισε να εξαπλώνεται και εξακολουθεί να απειλεί μέρος των κοινοτήτων Κοτινιάκ, Κορένς και Μονφόρ-συρ-Αρζάν».

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 400 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τις εστίες τους εξαιτίας της προέλασης των μετώπων.

#Feu #Pontevès #GrosBessillon | Mercredi 22 juillet – 02h00

✔️Le point de situation ⤵️

> Le feu continue sa progression

> 400 personnes évacuées et 2300 foyers privés d’électricité

> 900 sapeurs-pompiers et 350 engins sur le feu pic.twitter.com/5BotXFYtPx — Préfet du Var (@Prefet83) July 22, 2026



Οι πληγέντες κάτοικοι διαμένουν στους οικισμούς Ποντεβές, Κοτινιάκ, Σιλάν-λα-Κασκάντ, Κορένς και Μονφόρ-συρ-Αρζάν.

Για τη φιλοξενία τους οργανώθηκαν ειδικοί χώροι υποδοχής, καθώς κανείς από τους εκτοπισμένους δεν μπόρεσε να επιστρέψει στο σπίτι του κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Δεν ξέρουμε αν το σπίτι μας κάηκε»

Εκατοντάδες πολίτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους μέσα στον πανικό και τον φόβο.

«Το ένστικτο της επιβίωσης επικράτησε και είπαμε στον εαυτό μας: “Φεύγουμε”», δήλωσε στο δίκτυο BFMTV η Νικόλ, κάτοικος του Σιλάν-λα-Κασκάντ.

NOW: Huge wildfire approaching homes in Cotignacin in the Var department, south-eastern France… 📹 Eva Luna pic.twitter.com/aDILvgpW5W — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 21, 2026



«Έφυγα κλαίγοντας επειδή οι κότες μου είναι εκεί. Άνοιξα τα πάντα ελπίζοντας ότι θα μπορέσουν να ξεφύγουν. Το στομάχι μου είναι κόμπος, νιώθω ανήμπορη, δεν ξέρουμε αν το σπίτι έχει καεί».

Στο Κοτινιάκ, ο Ντανιέλ έφυγε βιαστικά χωρίς να προλάβει να πάρει κανένα προσωπικό αντικείμενο: «Τα άφησα όλα πίσω. Δεν είχα επιλογή, ο καπνός με αγκάλιαζε, δεν μπορούσα πια να αναπνεύσω».

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία Δασών κατέταξε τον κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών ως «πολύ υψηλό» στις περιοχές Μπους-ντυ-Ρον, Βωκλύζ και Γκαρ.

Παράλληλα, 23 ακόμη νομοί βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό για «υψηλό» κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένου του νομού Βαρ.

Θρήνος για τον θάνατο 2 πυροσβεστών στη Ζιρόντ

Την ίδια ώρα, βαρύ πένθος επικρατεί στη Γαλλία για τον χαμό δύο πυροσβεστών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια κατάσβεσης στη Ζιρόντ.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, ανακοίνωσε ότι μεταβαίνει εκτάκτως στην περιοχή.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του μέσω της πλατφόρμας X: «Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά την επέμβασή τους σε πυρκαγιά στο Μερινιάκ. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου, την ευγνωμοσύνη και τη στήριξη του Έθνους στις οικογένειές τους, τους οικείους τους και στους πυροσβέστες της Γαλλίας».