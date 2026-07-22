Τρόμος στην Ινδία: Λεοπάρδαλη εισέβαλε σε κάβα και όρμησε σε 25χρονο – Συγκλονιστικό βίντεο

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε πόλη της βόρειας Ινδίας, όταν μια λεοπάρδαλη εισέβαλε σε κατάστημα πώλησης αλκοόλ, σπέρνοντας τον πανικό και τραυματίζοντας συνολικά τρία άτομα πριν τελικά αιχμαλωτιστεί. Ένα βίντεο-σοκ κατέγραψε την αιφνιδιαστική επίθεση του αιλουροειδούς στον 25χρονο Σαντζάι Γκουρτζάρ, ο οποίος κατάφερε να παγιδεύσει το ζώο μέσα στην κάβα.

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Διεθνή Νέα

λεοπάρδαλη κάβα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε πόλη της βόρειας Ινδίας, όταν μια λεοπάρδαλη εισέβαλε σε κατάστημα πώλησης αλκοόλ, σπέρνοντας τον πανικό και τραυματίζοντας συνολικά τρία άτομα πριν τελικά αιχμαλωτιστεί.
  • Η 5χρονη αρσενική λεοπάρδαλη επιτέθηκε στον 25χρονο Σαντζάι Γκουρτζάρ μέσα στην κάβα, ο οποίος με ψυχραιμία κατάφερε να την παγιδεύσει κατεβάζοντας το ρολό του καταστήματος.
  • Ο Γκουρτζάρ υπέστη τραύματα στο χέρι, τον ώμο και τη μύτη, ενώ τραυματίστηκαν και άλλοι δύο άνδρες. Το άγριο ζώο εντοπίστηκε και ναρκώθηκε από ειδικούς της άγριας πανίδας.

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Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε πόλη της βόρειας Ινδίας, όταν μια λεοπάρδαλη εισέβαλε σε κατάστημα πώλησης αλκοόλ, σπέρνοντας τον πανικό και τραυματίζοντας συνολικά τρία άτομα πριν τελικά αιχμαλωτιστεί.

Η αιφνιδιαστική επίθεση στην κάβα

Ένα βίντεο-σοκ από κύκλωμα παρακολούθησης κατέγραψε τη στιγμή που η αρσενική λεοπάρδαλη, ηλικίας 5 ετών, εισέβαλε στον χώρο αποθήκευσης της κάβας στην περιοχή Τονταραϊσίνγκ τη Δευτέρα, επιτιθέμενη στον 25χρονο Σαντζάι Γκουρτζάρ.

Το αιλουροειδές όρμησε πάνω στον Γκουρτζάρ, κάρφωσε τα κοφτερά του νύχια στους ώμους του και ξεκίνησε να τον κατασπαράζει.


Ο 25χρονος έδωσε μάχη σώμα με σώμα, κατάφερε να αποτινάξει το θηρίο και έτρεξε έντρομος προς την έξοδο, ενώ στο βίντεο ακούγονται άλλοι άνθρωποι να ουρλιάζουν από τον φόβο τους.

Φτάνοντας στην έξοδο, ο Γκουρτζάρ είχε την ψυχραιμία να κατεβάσει το ρολό του καταστήματος, παγιδεύοντας το άγριο ζώο στο εσωτερικό πριν απομακρυνθεί με ασφάλεια.

Στη συνέχεια, όπως φαίνεται στο βίντεο, η λεοπάρδαλη περιφερόταν κάτω από ταράφια της κάβας, ρίχνοντας μπουκάλια.

«Με κάποιον τρόπο έσπρωξα τη λεοπάρδαλη μακριά και έτρεξα προς την έξοδο», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. «Καθώς έτρεχα, τράβηξα το ρολό προς τα κάτω. Μετά έχασα τις αισθήσεις μου».

3 τραυματίες από το αμόκ του ζώου

Πρόσθετο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας κατέγραψε τη λεοπάρδαλη να επιτίθεται σε έναν ακόμη άνδρα, τον 40χρονο Φατέχ Λαλ Κόλι, λίγο πριν επιτεθεί στον Γκουρτζάρ.


Παράλληλα, το ζώο επιτέθηκε και σε έναν εθελοντή δασοφύλακα, ενώ περιπλανιόταν στην πόλη της βόρειας Ινδίας λίγο πριν από τις 9 π.μ. τοπική ώρα.

Ειδικοί της άγριας πανίδας εντόπισαν τελικά το ζώο και κατάφεραν να το ναρκώσουν γύρω στις 2 μ.μ.

Ο Σαντζάι Γκουρτζάρ υπέστη τραύματα στο χέρι, τον ώμο και τη μύτη, ενώ τραυματίστηκαν και οι άλλοι δύο άνδρες, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστή η ακριβής σοβαρότητα των τραυμάτων τους.

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