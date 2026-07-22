Κολυδάς: Προσοχή όχι μόνο στον καύσωνα, αλλά και στα μπουρίνια

Η σημερινή ημέρα δεν απαιτεί προσοχή μόνο λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και εξαιτίας της πιθανότητας εκδήλωσης τοπικών μπουρινιών στα βόρεια και βορειοανατολικά της χώρας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, θα ήταν χρήσιμο οι επίσημες προειδοποιήσεις να επισημαίνουν, πέρα από το κύμα ζέστης, και την πιθανότητα εκδήλωσης αυτών των τοπικά επικίνδυνων φαινομένων, ώστε οι πολίτες να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι.

Το πέρασμα του μπουρινιού από την Κέρκυρα τις πρώτες πρωινές ώρες έδειξε πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες, με πολύ ισχυρές ριπές ανέμου και απότομη μεταβολή του καιρού.

Η ανάρτηση Κολυδα

Οριακό ήταν το πέρασμα του μπουρινιού από την Κέρκυρα, το οποίο τις πρώτες πρωινές ώρες προκάλεσε πολύ ενισχυμένους ανέμους και απότομη μεταβολή των συνθηκών.

Καθώς μετά το μεσημέρι και προς το απόγευμα αναμένεται να κινηθεί ανάλογη ατμοσφαιρική διαταραχή προς την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κατά την άποψή μου θα ήταν σκόπιμο στο ήδη ισχύον έκτακτο δελτίο για τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες να ενσωματωθεί και σαφής επισήμανση για την πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών μπουρινιών. Η αρμοδιότητα βέβαια ανήκει στην ΕΜΥ.

Άλλωστε, σε τέτοιες περιπτώσεις ο κίνδυνος δεν προέρχεται μόνο από τη βροχή ή την καταιγίδα, αλλά κυρίως από τις αιφνίδιες και πολύ ισχυρές ριπές ανέμου, την έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και τη γρήγορη μεταβολή του καιρού. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην περιοχή του Έβρου, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται τοπικά να είναι ισχυρά.

Έτσι, η σημερινή ημέρα δεν χαρακτηρίζεται μόνο από τη ζέστη, αλλά και από μια δευτερεύουσα, τοπικά επικίνδυνη καταιγιδοφόρα δραστηριότητα στα βόρεια και βορειοανατολικά, η οποία αξίζει να περιλαμβάνεται στην επίσημη προειδοποίηση.