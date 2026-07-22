Μαίρη Λίντα: Πέθανε στον ύπνο της – Τι δήλωσε στο enikοs.gr ο Γενικός Διευθυντής του Γηροκομείου Αθηνών

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Η είδηση του θανάτου της σπουδαίας τραγουδίστριας Μαίρης Λίντα, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμα της στις νότες του λαϊκού πενταγράμμου μαζί με τον Μανώλη Χιώτη, έχει βυθίσει στη θλίψη όλη την Ελλάδα.

To enikos.gr επικοινώνησε με τον Κωνσταντίνο Σολδάτο, Γενικό Διευθυντή του Γηροκομείου Αθηνών, στο οποίο διαβιούσε τα τελευταία χρόνια με δική της επιθυμία.

Πέθανε στον ύπνο της

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο κύριος Σολδάτος: «είμαι στη δυσάρεστη θέση να επιβεβαιώσω ότι η σπουδαία αυτή γυναίκα και καλλιτέχνης, απεβίωσε στις 5 το πρωί της Τετάρτης (22/7) στο Γηροκομείο Αθηνών.

Η Μαίρη Λίντα η οποία έμενε στο Γηροκομείο από το 2018, εντοπίστηκε νεκρή, σήμερα στις 5 το ξημέρωμα από το προσωπικό της νυχτερινής βάρδιας του Ιδρύματος.

Αμέσως ενημερώθηκε ο γιατρός ο οποίος πιστοποίησε τον θάνατό της από παθολογικά αίτια. Δυστυχώς η σπουδαία μας τραγουδίστρια που πέθανε σε ηλικία 91 ετών, αντιμετώπιζε σοβαρά και πολλαπλά προβλήματα υγείας και το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε νοσηλευτεί πολλές φορές σε νοσοκομεία της Αθήνας.

Ήταν εξαιρετικά αγαπητή σε όλους μας».

Η κηδεία της, σύμφωνα με την επιθυμία της εκλιπούσης όσο και της κόρης της θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα εντός του Γηροκομείου.