Αθηνά Οικονομάκου: Για πρώτη φορά κατάλαβα το μυστήριο του γάμου – Το είχα μεγάλη ανάγκη

Στον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα αναφέρθηκε η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία υπογράμμισε ότι το γεγονός πως έγινε σε κλειστό κύκλο, όπως ήθελαν οι δυο τους, συνέβαλε στο να καταλάβει για πρώτη φορά το μυστήριο του γάμου.

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, ένα από τα πιο αγαπητά ζευγάρια της εγχώριας showbiz, παντρεύτηκαν το Σάββατο 16 Μαΐου, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα.

Η η επιτυχημένη ηθοποιός και επιχειρηματίας μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» για το γεγονός ότι είχαν μόλις 15 καλεσμένους στον γάμο τους, αναφέροντας πως το επόμενο διάστημα θα κάνουν ένα πάρτι.

Όπως είπε αρχικά, το γεγονός ότι η ημερομηνία του γάμου συνέπεσε με τη Eurovision ήταν κάτι τυχαίο. «Ήταν ένα Σαββατοκύριακο που ο Μπρούνο θα ήταν εδώ, θέλαμε να κάνουμε ούτως ή άλλως ή έναν θρησκευτικό ή έναν πολιτικό γάμο και ήταν μία ημερομηνία που ταίριαζε πολύ γιατί κάποια Σαββατοκύριακα υπάρχουν υποχρεώσεις, δεν είχα τα παιδιά. Έτυχε, δεν είχα ιδέα για τη Eurovision», τόνισε.

«Παρακαλούσα να συμβεί έτσι και δεν το πιστεύω ότι έγινε κλειστά και το ζήσαμε με όλη αυτή την πραότητα, τη γαλήνη και τη συναισθηματική φόρτιση όπως το θέλαμε. Ήμασταν 15 άτομα και για πρώτη φορά κατάλαβα το μυστήριο του γάμου. Το ένιωσα, ενώ έχω παρευρεθεί σε πολλούς γάμους και έχω ξαναπαντρευτεί», πρόσθεσε η Αθηνά Οικονομάκου.

Παρά το άγχος, όπως είπε, απόλαυσε τον γάμο της. «Υπήρχε μία νεκρική σιγή, πολύ συναισθηματικά φορτισμένο. Ήταν μοναδική εμπειρία. Χάρηκα που καταφέραμε και έμεινε, όπως το θέλαμε, στον κλειστό κύκλο και ήταν για εμάς, προσωπικό. Το είχα πολύ μεγάλη ανάγκη», ανέφερε.

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