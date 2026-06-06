Σαμοθράκη: Επιχείρηση διάσωσης 21χρονου τουρίστα που τραυματίστηκε σε πεζοπορία

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Επιχείρηση διάσωσης ενός 21χρονου τουρίστα, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας, στήθηκε στη Σαμοθράκη.

Ο Γάλλος περιπατητής βρισκόταν στην 3η Βάθρα της Γριάς μαζί με άλλο ένα άτομο, όταν τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Αρχικά ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο στη συνέχεια επικοινώνησε με το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβέστες, οι οποίοι προσέγγισαν τον τραυματία και τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο στην περιοχή Θέρμα Σαμοθράκης, απ’ όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.