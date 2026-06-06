Σαμοθράκη: Επιχείρηση διάσωσης 21χρονου τουρίστα που τραυματίστηκε σε πεζοπορία

Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στη Σαμοθράκη για έναν 21χρονο Γάλλο τουρίστα, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην 3η Βάθρα της Γριάς. Το ΕΚΑΒ και οκτώ πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν άμεσα, μεταφέροντας τον τραυματία με φορείο σε ασφαλές σημείο στα Θέρμα, απ' όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο.

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στη Σαμοθράκη για έναν 21χρονο τουρίστα, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.
  • Ο Γάλλος περιπατητής τραυματίστηκε στο κεφάλι ενώ βρισκόταν στην 3η Βάθρα της Γριάς μαζί με άλλο ένα άτομο.
  • Οκτώ πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν άμεσα, προσέγγισαν τον τραυματία και τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο, απ’ όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Επιχείρηση διάσωσης ενός 21χρονου τουρίστα, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας, στήθηκε στη Σαμοθράκη.

Ο Γάλλος περιπατητής βρισκόταν στην 3η Βάθρα της Γριάς μαζί με άλλο ένα άτομο, όταν τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Αρχικά ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο στη συνέχεια επικοινώνησε με το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβέστες, οι οποίοι προσέγγισαν τον τραυματία και τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο στην περιοχή Θέρμα Σαμοθράκης, απ’ όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

 

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