Παππάς: Η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν εκποιείται – Δεν αποτελεί πρώτη ύλη για κανένα σχέδιο διάλυσης, απορρόφησης ή εκχώρησης

Ο Νίκος Παππάς, στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, απέρριψε κατηγορηματικά τη διάλυση ή απορρόφηση του κόμματος, τονίζοντας ότι η περιουσία του δεν εκποιείται και αποτελεί το κοινό σπίτι της ευρύτερης Αριστεράς. Κάλεσε σε συντεταγμένη πορεία προς την εκλογική ενότητα και πρότεινε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ, επικρίνοντας το κείμενο της πλειοψηφίας της Πολιτικής Γραμματείας ως σχέδιο αναμονής και αυτοακύρωσης.

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Πολιτική

Νίκος Παππάς
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Νίκος Παππάς τόνισε ότι το κείμενο της πλειοψηφίας της Πολιτικής Γραμματείας «δεν περιγράφει κανένα σχέδιο δράσης για τον ΣΥΡΙΖΑ», χαρακτηρίζοντάς το «σχέδιο πολιτικής αναμονής και αυτοακύρωσης».
  • Υπογράμμισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αυτοδιαλύεται. Δεν αναστέλλει τη λειτουργία του. Δεν μετατρέπεται σε δεξαμενή στελεχών εν αναμονή».
  • Κατέληξε πως «η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν εκποιείται» και «δεν αποτελεί πρώτη ύλη για κανένα σχέδιο διάλυσης, απορρόφησης ή εκχώρησης».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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«Το πραγματικό δίλημμα είναι συντεταγμένη πορεία προς την εκλογική ενότητα, πολιτική συνεργασία ή ατομικές μετακινήσεις – όπου στελέχη και βουλευτές θα προσχωρούν κατά μόνας σε ένα νέο πολιτικό φορέα- αφήνοντας τον ΣΥΡΙΖΑ να απονεκρωθεί;», τόνισε ο Νίκος Παππάς στην ομιλία του στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, καλώντας τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να επιλέξουν το πρώτο, «γιατί η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από νέους κατακερματισμούς».

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Το κείμενο της πλειοψηφίας της Πολιτικής Γραμματείας, όπως είπε, δεν περιγράφει κανένα σχέδιο δράσης για τον ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα. «Δεν περιγράφει πολιτικές πρωτοβουλίες. Δεν περιγράφει οργανωτικές πρωτοβουλίες. Δεν περιγράφει διαδικασίες συνεργασίας. Δεν περιγράφει καν πώς θα λειτουργήσει το κόμμα μέχρι τις επόμενες εκλογές. Αυτό δεν είναι σχέδιο πολιτικής επανεκκίνησης. Είναι σχέδιο πολιτικής αναμονής και αυτοακύρωσης» υπογράμμισε.

«Πώς μπορούμε να συζητάμε για στήριξη ενός άλλου πολιτικού φορέα όταν δεν υπάρχει συμφωνία, δεν υπάρχει κοινό πρόγραμμα, δεν υπάρχει θεσμικός διάλογος και δεν υπάρχει καν επίσημη συζήτηση, δεν υπάρχει καν επαφή;» διερωτήθηκε ο κ. Παππάς και ανέφερε χαρακτηριστικά:

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«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αυτοδιαλύεται. Δεν αναστέλλει τη λειτουργία του. Δεν μετατρέπεται σε δεξαμενή στελεχών εν αναμονή. Οι ιδέες, οι αξίες, το πρόγραμμα και η ιστορία του μπορούν να αποτελέσουν το κοινό σπίτι της ευρύτερης Αριστεράς και των προοδευτικών πολιτών. Όπως έγινε και την προηγούμενη δεκαετία».

Απαιτούνται άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, σημείωσε ο κ. Παππάς:

• Να μιλήσει ο Σωκράτης Φάμελλος με τον Αλέξη Τσίπρα.
• Συγκρότηση και πλήρης λειτουργία του Εκτελεστικού Γραφείου σύμφωνα με το καταστατικό.
• Συγκρότηση επιτροπής διεύρυνσης, ψηφοδελτίων.
• Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος με βάση τις επεξεργασίες του κόμματος και τις προτάσεις «10+1».
• Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής.

«Η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν εκποιείται. Χτίστηκε με τους αγώνες χιλιάδων ανθρώπων, με τις συνδρομές των μελών του και με τη συλλογική προσπάθεια δεκαετιών. Δεν αποτελεί πρώτη ύλη για κανένα σχέδιο διάλυσης, απορρόφησης ή εκχώρησης» κατέληξε ο πρώην υπουργός.

 

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