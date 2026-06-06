Μέτωπο Πολάκη, Παππά, Δούρου απέναντι στον Φάμελλο – «Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχει στις εκλογικές μάχες ως συντεταγμένο κόμμα»

Έξι μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσαν τροπολογία στην εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου, απορρίπτοντας τα σενάρια αυτοδιάλυσης και προτείνοντας συντεταγμένες συνεργασίες. Η τροπολογία περιγράφει έναν οδικό χάρτη για εκλογική κάθοδο και τη συγκρότηση προοδευτικού πόλου, επιδιώκοντας επαφές με συγκεκριμένα στελέχη και φορείς.

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Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ
Φωτογραφία: INTIME
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έξι μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσαν τροπολογία στην εισήγηση Φάμελλου, με τίτλο «Όχι στην αυτοδιάλυση. Ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες». Απορρίπτουν κατηγορηματικά τα σενάρια αυτοδιάλυσης, τονίζοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρών στην επόμενη ημέρα… συμμετέχοντας στις εκλογικές μάχες ως συντεταγμένο κόμμα».
  • Τα έξι στελέχη προτείνουν οδικό χάρτη για την ακύρωση της απομόνωσης, με συγκρότηση «στρογγυλού» τραπεζιού δυνάμεων για κοινό πρόγραμμα και εκλογική κάθοδο. Επιδιώκουν «άμεση επαφή με τον Νίκο Κοτζιά, τη Λούκα Κατσέλη, τον Αλέξη Τσίπρα, τη Νέα Αριστερά και στελέχη που συμπορεύθηκαν μαζί μας στη διακυβέρνηση 2015-2019».
  • Για την εξασφάλιση ισχυρής παρουσίας, προτείνουν τη συγκρότηση Εκτελεστικού Γραφείου, επιτροπής ψηφοδελτίων, επιτροπής προγράμματος και εκλογικής οργανωτικής επιτροπής. Επαναλαμβάνουν ότι «θα προχωρήσουμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν σε μία πορεία εκλοικής συνεργασίας και ανασύνθεσης με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ρόλο πρωταγωνιστικό».
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«Όχι στην αυτοδιάλυση. Ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες», είναι ο τίτλος του κειμένου τροπολογίας, στη βασική εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου, που κατέθεσαν έξι μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προκειμένου να τεθεί σε ψηφοφορία και να συμπεριληφθεί στο κείμενο της απόφασης.

Πολάκης: Όχι στη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, όχι στο «δανεισμό» στελεχών – Το κείμενο που κατέθεσε στη συνεδρίαση της ΚΕ

Στο κείμενο που υπογράφουν οι Τρύφων Αλεξιάδης, Ρένα Δούρου, Φωτεινή Καρυστινάκη, Γιώργος Παναγιώτοπουλος, Νίκος Παππάς και Παύλος Πολάκης αναφέρουν: «Τα σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας μας απορρίπτονται κατηγορηματικά ως ανιστόρητα και προσβλητικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρών στην επόμενη ημέρα σε εφαρμογή των συνεδριακών αποφάσεων, συμμετέχοντας στις εκλογικές μάχες ως συντεταγμένο κόμμα και όχι μέσω ατομικών συμφωνιών ή “δανεισμού στελεχών”».

Ο οδικός χάρτης που προτείνουν

Τα έξι στελέχη της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ προτείνουν οδικό χάρτη για την ακύρωση της απομόνωσης και της δημοσκοπικής κατάρρευσης:  την συγκρότηση “στρογγυλού” τραπεζιού συντεταγμένων δυνάμεων για την διαμόρφωση κοινού προγράμματος, διάταξη μάχης και κοινή εκλογική κάθοδο.

Νίκος Παππάς: Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πει «όχι» στην αυτοδιάλυση

«Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκουμε την άμεση επαφή με τον Νίκο Κοτζιά, τη Λούκα Κατσέλη, τον Αλέξη Τσίπρα, τη Νέα Αριστερά και στελέχη που συμπορεύθηκαν μαζί μας στη διακυβέρνηση 2015-2019», σημειώνουν.

Ακολούθως για την εξασφάλιση μίας ισχυρής παρουσίας προτείνουν:

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι ο ΣΥΡΙΖΑ: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από την Πολιτική Γραμματεία – Καθοριστική η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής
  • Συγκρότηση και λειτουργία Εκτελεστικού Γραφείου σύμφωνα με το καταστατικό που θα αναλάβει την υλοποίηση του οδικού χάρτη
  • Συγκρότηση επιτροπής ψηφοδελτίων, διεύρυνσης και συγκρότησης προοδευτικού πόλου
  • Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος
  • Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής

Κλείνοντας επαναλαμβάνουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Μαρτίου ότι «θα προχωρήσουμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν σε μία πορεία εκλογικής συνεργασίας και ανασύνθεσης με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ρόλο πρωταγωνιστικό, δημιουργικό, συνθετικό και επιταχυντή εξελίξεων».

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