Πολάκης: Όχι στη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, όχι στο «δανεισμό» στελεχών – Το κείμενο που κατέθεσε στη συνεδρίαση της ΚΕ

Ο Παύλος Πολάκης, μαζί με 36 ακόμη στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, προτείνει μέσω κειμένου την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές, σε περίπτωση που δεν ευοδωθούν οι προσπάθειες για ενωτικό σχήμα. Το κείμενο καλεί σε αντίσταση στην «απαξίωση» και τη «ρευστοποίηση» του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας την ανάγκη για συμμετοχή ως κόμμα και όχι μέσω «δανεισμού» στελεχών

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Ο Παύλος Πολάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Παύλος Πολάκης και 36 ακόμη στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ προτείνουν την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές, αν δεν ευοδωθούν οι προσπάθειες για ενωτικό σχήμα.
  • Στόχος τους είναι ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ θα συμμετέχει ως κόμμα και όχι «δανείζοντας» στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες. Επικρίνουν όσους «λειτουργούν ως εν αναμονή υποψήφιοι ενός άλλου κόμματος».
  • Οι 37 καλούν και άλλα μέλη της Κ.Ε. να συνυπογράψουν το κείμενο κόντρα στην «απαξίωση του κόμματος», για τον σχηματισμό μιας νέας πλειοψηφίας, προτείνοντας τη συγκρότηση επιτροπών ψηφοδελτίων, προγράμματος και εκλογικής οργάνωσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ο Παύλος Πολάκης με κείμενό του, σήμερα Σάββατο, προτείνει την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές στην περίπτωση που δεν ευοδωθούν οι προσπάθειες για ενωτικό σχήμα. Το ίδιο κείμενο υπογράφουν 36 ακόμη στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

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Με το κείμενο τους οι 37 καλούν και άλλα μέλη της Κ.Ε. να συνυπογράψουν το κείμενο κόντρα στην «απαξίωση του κόμματος», για τον σχηματισμό μιας νέας πλειοψηφίας.

«Σήμερα βάζουμε τέλος στη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ», αναφέρουν και εξηγούν: «Στόχος μας ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ θα συμμετέχει ως κόμμα και όχι «δανείζοντας» στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες».

Στην περίπτωση δε, που δεν ευοδωθούν οι προσπάθειες για ενωτικό σχήμα, τότε οι «37» προτείνουν τη συμμετοχή του κόμματος στις εκλογές «με τις προοδευτικές δυνάμεις και τα πρόσωπα που συνεκτιμούν την αναγκαιότητα και το επιθυμούν».

Ο Παύλος Πολάκης και οι άλλοι 36 σύντροφοί του επισημαίνουν ότι «πολιτική είναι η τέχνη της οριοθέτησης, όχι η διαχείριση της ρευστοποίησης» και επικρίνουν όλους εκείνους, βουλευτές και στελέχη, που «λειτουργούν ως εν αναμονή υποψήφιοι ενός άλλου κόμματος».

Το κείμενο προτείνει να συγκροτηθεί επιτροπή ψηφοδελτίων, επιτροπή προγράμματος και εκλογική οργανωτική επιτροπή.

Σημειώνεται ότι η Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ απαρτίζεται από 276 μέλη περίπου, δεδομένου ότι έχουν υπάρξει και αποχωρήσεις της τελευταίας στιγμής.

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