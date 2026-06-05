Σε κρίσιμο σταυροδρόμι ο ΣΥΡΙΖΑ: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από την Πολιτική Γραμματεία – Καθοριστική η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η Πολιτική Γραμματεία ενέκρινε την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου για πολιτική στήριξη της πρωτοβουλίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Η απόφαση μεταφέρει πλέον το βάρος στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου αναμένεται να αποτυπωθούν οι εσωκομματικές ισορροπίες και οι διαφωνίες για την επόμενη ημέρα του κόμματος.

Εγκρίθηκε η εισήγηση Φάμελλου

Η εισήγηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία (15-9). Ο Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε ότι η προοδευτική παράταξη πρέπει να αποφύγει τις διασπάσεις και τις «μοναχικές πορείες». Ο ίδιος έθεσε ως προτεραιότητα τη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου απέναντι στην κυβέρνηση.

«Στην προσπάθεια να φύγει αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση, δεν περισσεύει κανείς. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για ανάγκη διασφάλισης της «ιστορικής πολιτικής συνέχειας» του κόμματος και της ευρύτερης Αριστεράς, μέσα από μια νέα διαδικασία ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου.

Αντιδράσεις από Πολάκη και Παππά

Η εισήγηση προκάλεσε αντιδράσεις από τη μειοψηφία της Πολιτικής Γραμματείας. Ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παππάς εξέφρασαν ανοιχτά τη διαφωνία τους, υποστηρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να διατηρήσει την πολιτική και οργανωτική του αυτονομία. Οι δύο βουλευτές ζήτησαν την άμεση προετοιμασία των ψηφοδελτίων του κόμματος και την αυτόνομη κάθοδό του στις επόμενες εκλογές.

Ο Παύλος Πολάκης ανέφερε ότι στη συνεδρίαση συγκρούστηκαν «δύο διαφορετικές γραμμές». Ο ίδιος εκτίμησε ότι η πρόταση Φάμελλου οδηγεί ουσιαστικά στην απορρόφηση του ΣΥΡΙΖΑ από το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι και αύριο εδώ. Βάζουμε τέλος στη ρευστοποίησή του», τόνισε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το κόμμα δεν μπορεί να αγνοήσει τη σημερινή δημοσκοπική του εικόνα.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Παππάς ζήτησε απευθείας επικοινωνία του Σωκράτη Φάμελλου με τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε να αποσαφηνιστούν οι θέσεις και οι προθέσεις όλων των εμπλεκομένων πλευρών.

Προτάσεις για συντεταγμένη πορεία

Στη συζήτηση κατατέθηκαν και ενδιάμεσες προσεγγίσεις. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Ρένα Δούρου πρότεινε τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής, η οποία θα επεξεργαστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και προτάσεις συνεργασιών. Οι προτάσεις αυτές θα τεθούν στον Αλέξη Τσίπρα, στο ΠΑΣΟΚ και σε άλλους πολιτικούς σχηματισμούς του προοδευτικού χώρου.

Ο Γιάννης Μπουλέκος υπογράμμισε ότι η επόμενη ημέρα δεν μπορεί να οδηγήσει ούτε στη «ρευστοποίηση» του ΣΥΡΙΖΑ ούτε στην πολιτική απομόνωση. Ο ίδιος προέκρινε μια πορεία ανασυγκρότησης, η οποία θα διατηρεί τον ρόλο του κόμματος στον προοδευτικό χώρο.

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Κρίσιμη η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Η πρόταση της ηγεσίας εμφανίζεται να διαθέτει τις απαραίτητες πλειοψηφίες για να εγκριθεί, παρά τις τροπολογίες και τις ενστάσεις που αναμένεται να καταθέσει η εσωκομματική αντιπολίτευση.

Το βασικό ερώτημα αφορά το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ως αυτόνομου πολιτικού φορέα και τη στάση που θα τηρήσουν κορυφαία στελέχη, όπως ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παππάς, μετά τις τελικές αποφάσεις. Το επόμενο 24ωρο θεωρείται καθοριστικό, καθώς οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής ενδέχεται να επηρεάσουν τις εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης.