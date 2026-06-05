Φωτιά στο Άλσος Βεΐκου: Αθώος ο 45χρονος μελισσοκόμος – «Το σημείο μου ήταν πεντακάθαρο, γι’ αυτό δεν κάηκαν τα μελίσσια μου»

Ένας 45χρονος μελισσοκόμος κρίθηκε αθώος για την πυρκαγιά στο Άλσος Βεΐκου. Ο ίδιος δήλωσε ότι το σημείο όπου βρίσκονταν τα μελίσσια του ήταν πεντακάθαρο, γεγονός που εξηγεί γιατί δεν επηρεάστηκαν από τη φωτιά.

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Κοινωνία

Φωτιά, Φιλοθέη, Άλσος Βεΐκου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αθώος κρίθηκε ο 45χρονος μελισσοκόμος που κατηγορούνταν για τη φωτιά στο Άλσος Βεΐκου.
  • Η πυρκαγιά είχε ξεσπάσει στο Άλσος Βεΐκου, με τον μελισσοκόμο να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών.
  • Ο ίδιος δήλωσε: «Το σημείο μου ήταν πεντακάθαρο, γι’ αυτό δεν κάηκαν τα μελίσσια μου», υπογραμμίζοντας την καθαριότητα του χώρου του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Αθώο έκρινε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο τον 45χρονος μελισσοκόμο που δικάστηκε για την πρόκληση φωτιάς στο άλσος Βεΐκου στις 4 Ιουνίου. Αντίστοιχη πρόταση, αθώωσης υπέβαλε στο δικαστήριο και η Εισαγγελέας της έδρας.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την κατηγορία ότι από αμέλεια προκάλεσε την φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή ισχυριζόμενος ότι έφθασε στο σημείο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

«Ξεκίνησα από το Γαλάτσι γύρω στις 11.40. Στις 11.45 πήγα σε κατάστημα και με έχει καταγράψει η κάμερα. Δεν θα προλάβαινα να έχω ανάψει τη φωτιά» είπε τονίζοντας πως όταν έφθασε η φωτιά έκαιγε ήδη.

«Ο Δήμος δεν είχε ξεχορταριάσει την περιοχή. Το δικό μου σημείο ήταν πεντακάθαρο. Για αυτό δεν κάηκαν τα μελίσσια μου» είπε , αναφέροντας ότι αδίκως εκτέθηκε στο ίντερνετ ως ο υπαίτιος εμπρησμού προκαλώντας την οργή άλλων συναδέλφων του, μελισσοκόμων.

 

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