Μητσοτάκης για τον Γιώργο Σουφλιά: «Άφησε το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία ολόκληρης της χώρας»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, ενός ιστορικού στελέχους της παράταξης και υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος. Ο κ. Μητσοτάκης, μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα, επαινεί τη συνεπή δράση, το ήθος και τη σεμνότητα του εκλιπόντος, ο οποίος άφησε το αποτύπωμά του στην ιστορία της χώρας ως Υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρέτησε με θλίψη τον Γιώργο Σουφλιά, χαρακτηρίζοντάς τον ιστορικό στέλεχος της παράταξης και ειλικρινή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως ο Σουφλιάς ενσάρκωνε επί δεκαετίες την ουσία του σοβαρού πολιτικού, προκρίνοντας το χειροπιαστό αποτέλεσμα.
  • «Ως Υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια, εργάστηκε για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας», ανέφερε ο πρωθυπουργός. Ο Γιώργος Σουφλιάς «έδωσε πνοή στα μεγάλα δημόσια έργα και τις κρίσιμες υποδομές, ενώ προώθησε τολμηρές αλλαγές στον χώρο της Παιδείας».
  • «Η συνεπής δράση του, όπως και η διακριτική αποχώρησή του από τη δημόσια σκηνή, αποδεικνύουν το ήθος και τη σεμνότητα που τον διέκριναν», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τα πιο ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους πολλούς φίλους του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

«Με θλίψη αποχαιρετώ τον Γιώργο Σουφλιά. Ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξής μας και έναν ειλικρινή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος που επί δεκαετίες ενσάρκωνε την ουσία του σοβαρού πολιτικού. Προκρίνοντας πάντα το χειροπιαστό αποτέλεσμα από τις εύκολες υποσχέσεις», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά.

«Ως υπερήφανο τέκνο της Θεσσαλίας, άφησε το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία ολόκληρης της χώρας. Ως Υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια, εργάστηκε για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Έδωσε πνοή στα μεγάλα δημόσια έργα και τις κρίσιμες υποδομές. Ενώ προώθησε τολμηρές αλλαγές στον χώρο της Παιδείας.

Η συνεπής δράση του, όπως και η διακριτική αποχώρησή του από τη δημόσια σκηνή, αποδεικνύουν το ήθος και τη σεμνότητα που τον διέκριναν. Ένα πολύτιμο δίδαγμα των παλαιότερων κοινοβουλευτικών προς τους νεότερους. Εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους πολλούς φίλους του», αναφέρει ο πρωθυπουργός.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ