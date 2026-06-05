Βίντεο – ντοκουμέντο: Η στιγμή που ο μελισσοκόμος προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά – Τι υποστηρίζει

Φωτιά ξέσπασε στο Άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι, οδηγώντας στη σύλληψη ενός 45χρονου μελισσοκόμου ο οποίος παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τον μελισσοκόμο να προσπαθεί να σβήσει τις φλόγες, αν και ο ίδιος αρνείται την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι περνούσε τυχαία από το σημείο και προσπάθησε να βοηθήσει

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

ΦΩΤΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε στο Άλσος Βεϊκου στο Γαλάτσι, με έναν 45χρονο μελισσοκόμο να συλλαμβάνεται ως ύποπτος.
  • Βίντεο ντοκουμέντο τον καταγράφει να προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά, ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο άνω των 3,5 χιλιάδων ευρώ και παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα.
  • Ο μελισσοκόμος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας: «Δεν έβαλα εγώ τη φωτιά. Περνούσα τυχαία από το σημείο, είδα τις φλόγες. Προσπάθησα να τη σβήσω…»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Νέο βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Άλσος Βεΐκου, στα όρια με τη Φιλοθέη, για την οποία συνελήφθη 45χρονος μελισσοκόμος.

Βίντεο ντοκουμέντο της ΕΡΤ καταγράφει τον μελισσοκόμο λίγα λεπτά μετά την έναρξη της πυρκαγιάς, να προσπαθεί να τη σβήσει με έναν κουβά νερό.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης (04/06) σε ξερά χόρτα, την ώρα που ο ιδιοκτήτης του μελισσιού με ακόμη ένα άτομο ράντιζαν με το καπνιστήρι τις μέλισσες.

Ο 45χρονος παραδόθηκε στις Αρχές. Του επιβλήθηκε πρόστιμο άνω των 3,5 χιλιάδων ευρώ, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα.

Τι υποστηρίζει ο μελισσοκόμος

Ο ίδιος πάντως αρνείται ότι έβαλε τη φωτιά. «Δεν έβαλα εγώ τη φωτιά. Περνούσα τυχαία από το σημείο, είδα τις φλόγες. Προσπάθησα να τη σβήσω με ακόμα ένα άτομο που δεν γνωρίζω»

 

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ