Βίντεο – ντοκουμέντο: Η στιγμή που ο μελισσοκόμος προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά – Τι υποστηρίζει

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Νέο βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Άλσος Βεΐκου, στα όρια με τη Φιλοθέη, για την οποία συνελήφθη 45χρονος μελισσοκόμος.

Βίντεο ντοκουμέντο της ΕΡΤ καταγράφει τον μελισσοκόμο λίγα λεπτά μετά την έναρξη της πυρκαγιάς, να προσπαθεί να τη σβήσει με έναν κουβά νερό.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης (04/06) σε ξερά χόρτα, την ώρα που ο ιδιοκτήτης του μελισσιού με ακόμη ένα άτομο ράντιζαν με το καπνιστήρι τις μέλισσες.

Ο 45χρονος παραδόθηκε στις Αρχές. Του επιβλήθηκε πρόστιμο άνω των 3,5 χιλιάδων ευρώ, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα.

Τι υποστηρίζει ο μελισσοκόμος

Ο ίδιος πάντως αρνείται ότι έβαλε τη φωτιά. «Δεν έβαλα εγώ τη φωτιά. Περνούσα τυχαία από το σημείο, είδα τις φλόγες. Προσπάθησα να τη σβήσω με ακόμα ένα άτομο που δεν γνωρίζω»