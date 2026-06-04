Φιλοθέη: Βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει μελισσοκόμο να απομακρύνεται όταν οριοθετήθηκε η φωτιά – Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Άλσος Βεΐκου, στα όρια με τη Φιλοθέη. Βίντεο-ντοκουμέντο έχει καταγράψει έναν από τους μελισσοκόμους που φέρονται να βρίσκονταν στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά κατά τη διαδικασία καπνίσματος των κυψελών.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από σπινθήρα ή θερμική πηγή που σχετίζεται με το κάπνισμα των μελισσών, ενώ καθοριστική αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής και η αξιοποίηση των drones, που έδωσαν σε πραγματικό χρόνο εικόνα της εξέλιξης του περιστατικού.

Το βίντεο-ντοκουμέντο

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που δημοσιεύει η ΕΡΤ, διακρίνεται έναν από τους μελισσοκόμους που φέρονται να συνδέονται με το περιστατικό. Πρόκειται για 46χρονο άνδρα, ο οποίος καταγράφεται να απομακρύνεται από την περιοχή την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν ήδη θέσει υπό έλεγχο το μέτωπο της φωτιάς.

Από τα μελίσσια ξεκίνησε η φωτιά

Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες κατοίκων, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι σε ξερά χόρτα δίπλα από κυψέλες που βρίσκονταν στο σημείο.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, ο ιδιοκτήτης των κυψελών μαζί με ακόμη ένα ή δύο άτομα πραγματοποιούσαν εργασίες στα μελίσσια, χρησιμοποιώντας καπνιστήρι για να ηρεμήσουν τις μέλισσες. Λίγα λεπτά αργότερα, η φωτιά ξέσπασε στη χαμηλή βλάστηση που υπήρχε γύρω από τις κυψέλες και, λόγω του ανέμου, κινήθηκε προς την πλευρά της Φιλοθέης.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία κατοίκου της περιοχής: «Είχα πει στον μελισσοκόμο να προσέχει για να μην πιάσει φωτιά, αλλά με αγνόησε».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εστία της πυρκαγιάς εντοπίζεται ακριβώς πίσω από τις κυψέλες, από όπου ξεκίνησε η εξάπλωση της φωτιάς σε μικρό τμήμα του λόφου. Οι μελισσοκόμοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αποχώρησαν από την περιοχή μόλις αντιλήφθηκαν την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Άμεση κινητοποίηση από αέρα και έδαφος

Η φωτιά προκάλεσε συναγερμό στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, καθώς σε πολύ μικρή απόσταση από το σημείο βρίσκονται κατοικίες και καταστήματα.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν εναέρια μέσα, τα οποία πραγματοποίησαν ρίψεις νερού, ενώ ισχυρές επίγειες δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή. Συνολικά επιχείρησαν 47 πυροσβέστες, με τη συνδρομή εθελοντών, καταφέρνοντας να περιορίσουν τις φλόγες πριν επεκταθούν ανεξέλεγκτα.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και το γεγονός ότι στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς τα χόρτα είχαν κοπεί, με αποτέλεσμα να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς και να μην απειληθούν οι γύρω κατοικημένες περιοχές.

Καθοριστική η συμβολή των drones

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν οι αρμόδιες αρχές στη λειτουργία του συστήματος εναέριας επιτήρησης. Τα drones που επιχειρούν στην περιοχή εντόπισαν άμεσα την εστία και έστειλαν σήμα στο επιχειρησιακό κέντρο της Πυροσβεστικής, επιτρέποντας την άμεση κινητοποίηση εναέριων και επίγειων δυνάμεων.

Σύμφωνα με τους επιτελείς της Πυροσβεστικής, η αποτελεσματική αξιοποίηση της τεχνολογίας αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό δείγμα ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, καθώς επιτρέπει την ανίχνευση και αντιμετώπιση πυρκαγιών στα πρώτα κρίσιμα λεπτά εκδήλωσής τους.

Ταυτοποιήθηκε ο ιδιοκτήτης των κυψελών

Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), το οποίο εντόπισε το σημείο μηδέν της πυρκαγιάς δίπλα στις κυψέλες και ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες εκδήλωσής της.

Από τον αριθμό μητρώου που έφεραν οι κυψέλες, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον ιδιοκτήτη τους, κάτοικο Ανατολικής Αττικής, ο οποίος αναζητείται προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσπάθειες επικοινωνίας μαζί του δεν απέδωσαν, καθώς δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις.

«Είδαμε καπνό και φωτιά» περιέγραψε άλλος αυτόπτης μάρτυρας.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο μέσα σε περίπου μισή ώρα, ωστόσο οι αρχές επισημαίνουν ότι όσο οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, ακόμη και μια μικρή σπίθα μπορεί να αποδειχθεί αρκετή για να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο σε περιοχές με ξηρή βλάστηση και κοντά σε κατοικημένες ζώνες.

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