Ειδική αστυνομική επιχείρηση στις Αχαρνές: 7 συλλήψεις και ξήλωμα 1,8 χιλιομέτρων καλωδίων για ρευματοκλοπές

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Ειδική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της 3ης Ιουνίου σε οικισμούς των Αχαρνών με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας, που έχει καταγραφεί στη συγκεκριμένη περιοχή.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, καθώς και αστυνομικού σκύλου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά την διάρκεια της επιχείρησης έγιναν επτά συλλήψεις για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ελέγχων βεβαιώθηκαν 25 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και προστατευτικού κράνους, έλλειψη δελτίου ΚΤΕΟ και άλλες παραβάσεις. Επιπλέον, αφαιρέθηκαν έξι άδειες κυκλοφορίας και πέντε άδειες οδήγησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών, καθώς συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 1.806 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για παράνομες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.