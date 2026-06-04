Οικογενειακή τραγωδία στα Τρίκαλα: Ο 86χρονος δράστης πυροβόλησε τον αδελφό του και μετά τηλεφώνησε στο 100

Τα Τρίκαλα συγκλονίστηκαν από μια οικογενειακή τραγωδία, όπου ένας 82χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από πυρά που δέχθηκε από τον 86χρονο αδερφό του. Το περιστατικό συνέβη μετά από καβγά, και ο δράστης κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία, ισχυριζόμενος ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε, ενώ έχει συλληφθεί και οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα Τρίκαλα έχουν συγκλονισθεί από την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε πριν λίγες ώρες, όταν ένας 82χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά τα πυρά που δέχθηκε από τον 86χρονο αδελφό του.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι, μετά τον καβγά μεταξύ των δύο ηλικιωμένων αδελφών. Ο 86χρονος κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε.
  • Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, όμως ο 82χρονος ήταν ήδη νεκρός. Ο ηλικιωμένος συνελήφθη, ενώ οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στα Τρίκαλα από την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες, όταν ένας 82χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά τα πυρά που δέχθηκε από τον 86χρονο αδελφό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι, έπειτα από καβγά μεταξύ των δύο ηλικιωμένων αδελφών, πιθανά για ασήμαντη αφορμή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaola.gr, ο 86χρονος κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως ο 82χρονος ήταν ήδη νεκρός. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο 86χρονος συνελήφθη, ενώ οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

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