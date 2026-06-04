Φρικτό ατύχημα σε κρεοπωλείο στο Ρέθυμνο: Το χέρι εργαζομένου εγκλωβίστηκε στη μηχανή του κιμά

Ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα χθες το απόγευμα (3/6/2026) στο Ρέθυμνο, όταν ένας 27χρονος εργαζόμενος σε κρεοπωλείο τραυματίστηκε βαρύτατα εν ώρα εργασίας.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το χέρι του 27χρονου εγκλωβίστηκε σε μηχανή κοπής κιμά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα και να υποστεί πολτοποίηση μέρος του χεριού του.

Η γιγαντιαία επιχείρηση αεροδιακομιδής για τη σωτηρία του άκρου

Αμέσως μετά το ατύχημα, ο 27χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου οι γιατροί του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, η κρισιμότητα και η βαρύτητα του τραύματος επέβαλαν την άμεση μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο.

Ακολούθησε άμεσα μια καλά συντονισμένη επιχείρηση από τις υγειονομικές και διασωστικές Αρχές για τη διαχείριση του σοβαρού περιστατικού. Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες εξειδικευμένες ιατρικές φροντίδες και σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του.

Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την άμεση αεροδιακομιδή του στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, το οποίο διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα αντιμετώπισης σύνθετων ορθοπεδικών και μικροχειρουργικών περιστατικών.

Αυτή την ώρα, έμπειροι και εξειδικευμένοι χειρουργοί δίνουν πολύωρη μάχη στο χειρουργείο, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασώσουν το υπόλοιπο τμήμα του χεριού του άτυχου νεαρού και να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις συνέπειες του σοβαρού τραυματισμού του.