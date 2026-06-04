Survivor – Σταύρος Φλώρος: Τον επισκέφτηκε ο Ατζούν Ιλιτζαλί – Δείτε φωτογραφίες

Ένας μήνας συμπληρώνεται σε λίγες ημέρες, από το τρομακτικό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου, στο Survivor. Ο πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης, από τότε δίνει μία πολύ σοβαρή και δυνατή μάχη για την υγεία του, έχοντας συγκινήσει το πανελλήνιο με τη στάση ζωής του. Την Πέμπτη 4 Ιουνίου, ο Ατζούν Ιλιτζαλί αποκάλυψε ότι τον επισκέφτηκε, στο κέντρο αποκατάστασης όπου βρίσκεται στο Μαϊάμι, δημοσιεύοντας κοινές φωτογραφίες τους στο Instagram προφίλ του.

Στα στιγμιότυπα που ανήρτησε ο Ατζούν Ιλιτζαλί στον λογαριασμό που διατηρεί στο διάσημο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην παίκτης του Survivor και ο Τούρκος επιχειρηματίας απεικονίζονται χαμογελαστοί.

«Σήμερα δεν είμαι ο άνθρωπος που ήμουν πριν»

Σε ανάρτηση που είχε πραγματοποιήσει στο Instagram ο Σταύρος Φλώρος, πριν από λίγες ημέρες, ο πρώην παίκτης του Survivor είχε γράψει ότι: «Έμαθα ότι η δύναμη δεν είναι να μην πέφτεις ποτέ. Η πραγματική δύναμη είναι να βρίσκεις τον τρόπο να σηκώνεσαι κάθε φορά που η ζωή σε γονατίζει. Και εγώ σηκώθηκα. Όχι γιατί ήταν εύκολο, αλλά γιατί δεν ήθελα να αφήσω μια δύσκολη στιγμή να καθορίσει ολόκληρη τη ζωή μου.

Σήμερα δεν είμαι ο άνθρωπος που ήμουν πριν. Είμαι πιο δυνατός. Πιο ώριμος. Πιο ευγνώμων για όσα κάποτε θεωρούσα δεδομένα. Αυτή η φωτογραφία δεν δείχνει έναν άνθρωπο που έχασε ένα πόδι. Δείχνει έναν άνθρωπο που βρήκε μέσα του μια δύναμη που δεν ήξερε ότι είχε.

Και αν αυτή η δοκιμασία μου έμαθε κάτι, είναι ότι μπορεί να σου πάρουν πολλά πράγματα, αλλά ποτέ το πείσμα, την αξιοπρέπεια και τη θέληση να συνεχίσεις. Το χαμόγελο που βλέπετε δεν είναι επειδή όλα ήταν εύκολα. Είναι επειδή επέλεξα να μην αφήσω τις δυσκολίες να μου κλέψουν τη χαρά, την ελπίδα και την πίστη μου για το αύριο. Είναι το χαμόγελο ενός ανθρώπου που πόνεσε, πάλεψε και βγήκε πιο δυνατός. Στην πραγματικότητα η ιστορία μου μόλις αρχίζει!».