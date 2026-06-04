Χρήστος Τριπόδης: «Έχω δώσει και πάνω από 6.000 ευρώ τον μήνα σε πρωταγωνιστή»

«Έχω δώσει και 6.000 ευρώ τον μήνα καθαρά για έναν πρωταγωνιστή» είπε ο Χρήστος Τριπόδης στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα.

«Στο επάγγελμα αυτό που συμβαίνει είναι πάρα πολύ ανορθόδοξο οικονομικά. Κοντεύει το θέατρο να πληρώνεται παραπάνω από την τηλεόραση. Είναι ηθοποιοί που παίζουν σε σίριαλ που παίρνουν λιγότερα από το θέατρο. Πολλοί ηθοποιοί μπερδεύονται με τα μπουζούκια ή άλλα επαγγέλματα σχετικά με τα λεφτά που ζητάνε για να παίξουν στο θέατρο.

«Ένας άγνωστος ηθοποιός με πέντε παραστάσεις την εβδομάδα δεν θα πάρει κάτω από 1.000 ευρώ καθαρά, το σωματείο ζητάει πιο λίγα. Ο κλάδος έχει υποφέρει απίστευτα. Έχω δώσει και 6.000 ευρώ τον μήνα καθαρά για έναν πρωταγωνιστή. Σε μεγάλο πρωταγωνιστή έχω δώσει και πολύ παραπάνω», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν πιστεύω ότι οι ηθοποιοί φέρνουν πλέον τον κόσμο. Νομίζω ότι ζούμε σε μια εποχή σκηνοθετών. Το 80, το 90 υπήρχαν 50 μεγάλοι πρωταγωνιστές. Τώρα θεωρώ ότι οι σκηνοθέτες και το σύνολο της δουλειάς θα σου φέρουν τον κόσμο. Δεν νομίζω πια ότι έχουμε αυτό που είχε κάποτε το θέατρο, το “πάω να δω αυτόν”. Κάποτε πήγαινες να δεις τη Μιμή Ντενίση. Σήμερα δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μπορούν μόνοι τους να γεμίσουν ένα θέατρο αποκλειστικά με το όνομά τους», ανέφερε.