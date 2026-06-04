Χρήστος Τριπόδης: «Έχω δώσει και πάνω από 6.000 ευρώ τον μήνα σε πρωταγωνιστή»

Ο Χρήστος Τριπόδης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», αποκαλύπτει τις υψηλές αμοιβές πρωταγωνιστών στο θέατρο, φτάνοντας τα 6.000 ευρώ μηνιαίως, τονίζοντας πως το θέατρο αρχίζει να πληρώνει καλύτερα από την τηλεόραση. Παράλληλα, εκφράζει την άποψη ότι στην εποχή μας οι σκηνοθέτες και το σύνολο της παραγωγής, και όχι πλέον οι ηθοποιοί μεμονωμένα, προσελκύουν το κοινό.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Έχω δώσει και 6.000 ευρώ τον μήνα καθαρά για έναν πρωταγωνιστή» αποκάλυψε ο Χρήστος Τριπόδης, προσθέτοντας πως σε μεγάλο πρωταγωνιστή έχει δώσει «και πολύ παραπάνω».
  • Ο παραγωγός χαρακτήρισε το επάγγελμα «πάρα πολύ ανορθόδοξο οικονομικά», τονίζοντας πως «κοντεύει το θέατρο να πληρώνεται παραπάνω από την τηλεόραση».
  • Ο Χρήστος Τριπόδης ανέφερε πως «δεν πιστεύω ότι οι ηθοποιοί φέρνουν πλέον τον κόσμο», υποστηρίζοντας ότι «ζούμε σε μια εποχή σκηνοθετών».

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«Έχω δώσει και 6.000 ευρώ τον μήνα καθαρά για έναν πρωταγωνιστή» είπε ο Χρήστος Τριπόδης στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα.

«Στο επάγγελμα αυτό που συμβαίνει είναι πάρα πολύ ανορθόδοξο οικονομικά. Κοντεύει το θέατρο να πληρώνεται παραπάνω από την τηλεόραση. Είναι ηθοποιοί που παίζουν σε σίριαλ που παίρνουν λιγότερα από το θέατρο. Πολλοί ηθοποιοί μπερδεύονται με τα μπουζούκια ή άλλα επαγγέλματα σχετικά με τα λεφτά που ζητάνε για να παίξουν στο θέατρο.

 

«Ένας άγνωστος ηθοποιός με πέντε παραστάσεις την εβδομάδα δεν θα πάρει κάτω από 1.000 ευρώ καθαρά, το σωματείο ζητάει πιο λίγα. Ο κλάδος έχει υποφέρει απίστευτα. Έχω δώσει και 6.000 ευρώ τον μήνα καθαρά για έναν πρωταγωνιστή. Σε μεγάλο πρωταγωνιστή έχω δώσει και πολύ παραπάνω», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν πιστεύω ότι οι ηθοποιοί φέρνουν πλέον τον κόσμο. Νομίζω ότι ζούμε σε μια εποχή σκηνοθετών. Το 80, το 90 υπήρχαν 50 μεγάλοι πρωταγωνιστές. Τώρα θεωρώ ότι οι σκηνοθέτες και το σύνολο της δουλειάς θα σου φέρουν τον κόσμο. Δεν νομίζω πια ότι έχουμε αυτό που είχε κάποτε το θέατρο, το “πάω να δω αυτόν”. Κάποτε πήγαινες να δεις τη Μιμή Ντενίση. Σήμερα δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μπορούν μόνοι τους να γεμίσουν ένα θέατρο αποκλειστικά με το όνομά τους», ανέφερε.

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