Ισραήλ και Λίβανος: Η εφαρμογή της εκεχειρίας ενισχύει τις ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να εφαρμόσουν εκεχειρία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, δήλωσε την Τετάρτη η κυβέρνηση Τραμπ, αναζωπυρώνοντας τις ελπίδες για μια ευρύτερη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η Τεχεράνη, η οποία είχε θέσει ως όρο για οποιαδήποτε συμφωνία με τις ΗΠΑ εν μέρει τον τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, νωρίτερα χτύπησε το Κουβέιτ, προκαλώντας ζημιές στο αεροδρόμιό του και τραυματίζοντας δεκάδες, ενώ ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Η εκεχειρία Ισραήλ-Λιβάνου εξαρτάται από την πλήρη κατάπαυση του πυρός από την Χεζμπολάχ, η οποία συνδέεται με το Ιράν, και την εκκένωση όλων των μελών της από τον Νότιο Τομέα Λιτάνι, σύμφωνα με κοινή δήλωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ μετά από διαπραγματεύσεις στην Ουάσινγκτον.

Οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει τον περασμένο μήνα σε κατάπαυση του πυρός, αλλά οι εχθροπραξίες συνεχίστηκαν. Το Ισραήλ εισέβαλε στον Λίβανο τον Μάρτιο.

Οι επιθέσεις στο Κουβέιτ και στο στενό του Ορμούζ είναι οι τελευταίες που δοκιμάζουν την ασταθή εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν, εκτινάσσοντας τις τιμές του πετρελαίου σχεδόν κατά 2%, καθώς το στενό παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστό για περισσότερο από τρεις μήνες αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν.

Οι πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ ανεστάλησαν μετά από επίθεση με ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος και πυραύλους που προκάλεσε ζημιές σε εγκαταστάσεις του αεροδρομίου και διπλωματικές αποστολές, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας περισσότερους από 60, ανέφεραν οι αρχές του Κουβέιτ και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι αεροπορικές εταιρείες Kuwait Airways και Jazeera Airways επανέλαβαν αργότερα τις πτήσεις τους αφού έλαβαν μέτρα ασφαλείας, ανέφερε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.

Νωρίτερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν στο αρχηγείο του Πέμπτου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και σε μια αεροπορική βάση των ΗΠΑ, καθώς και σε ένα πλοίο που αναγνωρίστηκε ως Panaya. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αρνήθηκε ότι οι βάσεις της επλήγησαν και δήλωσε ότι οι ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους στην περιοχή.

Η CENTCOM δήλωσε ότι πραγματοποίησε νέο γύρο «αμυντικών επιθέσεων» στο νότιο Ιράν, στοχοποίησε σημεία εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά σκάφη που επιδίωκαν να τοποθετήσουν νάρκες, και πραγματοποίησε ​επιθέσεις στο νησί Κεσμ κοντά στο Στενό του Ορμούζ μετά από απόπειρες ιρανικών επιθέσεων.

Οι προσπάθειες και οι εκεχειρίες

Από την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα επιτεθεί σε στόχους στην περιοχή του Κόλπου, όπου βρίσκονται αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, σημειώνει το Reuters.

Οι εχθροπραξίες έχουν περιοδικά αναζωπυρωθεί τις τελευταίες εβδομάδες παρά την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε στις αρχές Απριλίου, καθώς οι ΗΠΑ πιέζουν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, το οποίο διαχειριζόταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποστολών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου πριν από τον πόλεμο.

Την περασμένη εβδομάδα, το Ιράν και οι ΗΠΑ σηματοδότησαν πρόοδο προς μια προσωρινή αρχική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα του στενού, αλλά οι δύο πλευρές δεν έχουν ακόμη υπογράψει τη συμφωνία, γεγονός που θα άφηνε πιο περίπλοκες διαπραγματεύσεις για αργότερα.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, δήλωσε την Τετάρτη στον λιβανέζικο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Al Mayadeen ότι οι συνομιλίες δεν έχουν διακοπεί, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος.

Εκτός από τον όρο που θέτει η Τεχεράνη για μια συμφωνία με τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο, επιθυμεί επίσης πρόσβαση σε δισεκατομμύρια δολάρια από έσοδα από το πετρέλαιο, απαλλαγές από τις κυρώσεις στις εξαγωγές αργού πετρελαίου, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα λιμάνια της και συνέχιση της άσκησης πίεσης στο στενό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δέχεται πιέσεις να μειώσει τις τιμές των καυσίμων, δήλωσε ότι η κορυφαία προτεραιότητά του είναι να εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Το Ιράν λέει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει ειρηνικούς σκοπούς. Σε μια συνέντευξη podcast που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν είχε συμφωνήσει να μην έχει πυρηνικά όπλα και ότι ο Χαμενεΐ συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις.

Αργότερα την Τετάρτη, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Αν συμβεί, θα μπορούσε να συμβεί μέσα στο Σαββατοκύριακο», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, χωρίς να διευκρινίσει τι αναμένει να συμβεί εντός αυτού του χρονικού πλαισίου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι τα εμπλεκόμενα μέρη εργάζονται για να διαχωρίσουν το ζήτημα του επαναλειτουργίας του στενού από τη σύγκρουση στον Λίβανο.