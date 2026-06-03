Τεχεράνη: Βαφτίζει «αυτοάμυνα» τις επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν – Φόβοι για μόνιμο ρήγμα με τον Κόλπο

Η Τεχεράνη δικαιολογεί τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν ως πράξεις «νόμιμης αυτοάμυνας», παρά τα θύματα και τις καταστροφές που προκάλεσαν. Αυτή η επιθετική στρατηγική εντείνει τους φόβους για μια μόνιμη ρήξη στις σχέσεις του Ιράν με τις χώρες του Κόλπου και κινδυνεύει να οδηγήσει τη χώρα σε πλήρη γεωπολιτική απομόνωση.

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Διεθνή Νέα

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Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μετά το πρωτοφανές μπαράζ πυραύλων και drones που εξαπέλυσε εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, το Ιράν έσπευσε να δικαιολογήσει τα πλήγματα, χαρακτηρίζοντάς τα ως πράξεις «νόμιμης αυτοάμυνας».
  • Η επιθετική αυτή στρατηγική, η οποία άφησε πίσω της θύματα και σοβαρές καταστροφές, προκαλεί ήδη ισχυρούς τριγμούς στην αρχιτεκτονική ασφαλείας της περιοχής.
  • Οι επιθέσεις του Ιράν εναντίον των χωρών του Κόλπου θα αφήσουν ένα «μόνιμο αποτύπωμα» στις σχέσεις της Τεχεράνης μαζί τους, εκτίμησε αναλυτής.

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Σε πλήρη γεωπολιτική απομόνωση κινδυνεύει να περιέλθει η Τεχεράνη, καθώς η ιρανική ηγεσία επιλέγει να τραβήξει στα άκρα το σχοινί της αντιπαράθεσης με τους γείτονές της στον Περσικό Κόλπο.

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Μετά το πρωτοφανές μπαράζ πυραύλων και drones που εξαπέλυσε εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, το Ιράν έσπευσε να δικαιολογήσει τα πλήγματα, χαρακτηρίζοντάς τα ως πράξεις «νόμιμης αυτοάμυνας».

Ωστόσο, η επιθετική αυτή στρατηγική, η οποία άφησε πίσω της θύματα και σοβαρές καταστροφές, προκαλεί ήδη ισχυρούς τριγμούς στην αρχιτεκτονική ασφαλείας της περιοχής.

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Αραγτσί: «Πλήγματα αυτοάμυνας»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, υπεραμύνθηκε της επίθεσης της χώρας του εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, χαρακτηρίζοντάς την ως «πλήγματα αυτοάμυνας».

Η τοποθέτηση του Ιρανού ΥΠΕΞ έρχεται τη στιγμή που το Κουβέιτ βρέθηκε αντιμέτωπο με μαζική επιδρομή, αναχαιτίζοντας 13 βαλλιστικούς πυραύλους και 17 drones.

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Παρά τις αναχαιτίσεις, ένα από τα πλήγματα έπληξε το Διεθνές Αεροδρόμιο της χώρας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν 63 άτομα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Αραγτσί ισχυρίστηκε ότι οι ιρανικές δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις τις οποίες οι αμερικανικές δυνάμεις «χρησιμοποιούν για να επιτίθενται σε πολιτικά πλοία και να παραβιάζουν την εκεχειρία».

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«Οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια θα αντιμετωπιστεί με άμεση και αποφασιστική αντίδραση», πρόσθεσε.

Μάλιστα, έστειλε και ένα ευρύτερο μήνυμα προς τη Δύση, αναφέροντας: «Ό,τι δεν κατάφεραν να επιτύχουν οι κυρώσεις και ο πόλεμος, δεν θα επιτευχθεί με περισσότερο πόλεμο».

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«Μόνιμο αποτύπωμα» στις σχέσεις με τις χώρες του Κόλπου

Οι τελευταίες επιθέσεις στην περιοχή καταδεικνύουν το πόσο εύθραυστη παραμένει η τρέχουσα κατάσταση, σύμφωνα με τον Ζαϊντόν Αλκινάνι από το Ινστιτούτο Αραβικών Προοπτικών.

«Είναι επίσης μια σαφής ένδειξη από την ιρανική πλευρά», η οποία επιθυμεί «να υπενθυμίσει στους γείτονές της την εχθρότητα και το μίσος αυτού του πολέμου», δήλωσε μιλώντας στο δίκτυο Al Jazeera.

Ο αναλυτής εκτίμησε ότι οι επιθέσεις του Ιράν εναντίον των χωρών του Κόλπου θα αφήσουν ένα «μόνιμο αποτύπωμα» στις σχέσεις της Τεχεράνης μαζί τους.

«Μπορεί να οδηγήσει κάποιες από αυτές τις χώρες της περιοχής ακόμη και στο να το σκεφτούν δύο φορές προτού βελτιώσουν τις διπλωματικές τους σχέσεις με το Ιράν», πρόσθεσε.

Σημείωσε παράλληλα ότι ορισμένα κράτη του Κόλπου εξακολουθούν να τάσσονται υπέρ της διπλωματικής οδού με την Τεχεράνη, την ώρα που άλλα επιθυμούν την πλήρη απομόνωσή της.

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