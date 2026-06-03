Ρούμπιο: Αποκάλυψε πώς η Χεζμπολάχ «παγίδευσε» τον Τραμπ – Η Επική Οργή κατά του Ιράν «τελείωσε και νικήσαμε»

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Στο φως της δημοσιότητας έφερε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, το άγνωστο διπλωματικό θρίλερ που πυροδότησε την πρόσφατη οργισμένη τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας περιέγραψε βήμα προς βήμα πώς η Χεζμπολάχ παραπλάνησε τον Λευκό Όίκο με ψεύτικες υποσχέσεις για εκεχειρία, οδηγώντας στην έκρηξη του Τραμπ.

Παράλληλα, ο Ρούμπιο προχώρησε σε μια ηχηρή διακήρυξη «νίκης» των ΗΠΑ έναντι του Ιράν, παρά τις έντονες πιέσεις των Δημοκρατικών που αμφισβητούν ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει.

Γιατί εξοργίστηκε ο Τραμπ

Προσφέροντας το απαραίτητο πλαίσιο για τη σκληρή στάση του Τραμπ απέναντι στον Νετανιάχου, ο Μάρκο Ρούμπιο αποκάλυψε ότι, στις αρχές της εβδομάδας, οι ΗΠΑ είχαν «πολλαπλές ενδείξεις» πως το Ισραήλ «ενδέχεται να εξετάζει τη διεξαγωγή πληγμάτων κατά της Χεζμπολάχ μέσα στη Βηρυτό».

Όπως εξήγησε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, «Εκείνη τη στιγμή είχαμε μια προσέγγιση από τις λιβανέζικες αρχές, οι οποίες ανέφεραν ότι η Χεζμπολάχ είχε επικοινωνήσει μαζί τους και είχε πει ότι αν το Ισραήλ δεν πλήξει τη Βηρυτό, θα σταματούσαν να εκτοξεύουν πυραύλους στο ισραηλινό έδαφος».

«Αυτό είναι το μήνυμα που λάβαμε, και αυτό επεδίωξε ο πρόεδρος [Τραμπ], λέγοντας: “Εντάξει, έχω αυτή την προσέγγιση. Αν δεν κάνετε αυτά τα πλήγματα στη Βηρυτό, θα σταματήσουν να εκτοξεύουν εναντίον σας στο βόρειο Ισραήλ“», περιέγραψε ο Ρούμπιο.

Η συνέχεια, ωστόσο, εξέθεσε την αμερικανική μεσολάβηση.

«Δυστυχώς, μέσα σε μία ή δύο ώρες από αυτή τη συζήτηση, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε δύο κύματα ρουκετών εναντίον του Ισραήλ και του ισραηλινού εδάφους».

Ο Ρούμπιο αποκάλυψε ότι η ίδια ακριβώς παγίδα είχε στηθεί από τη Χεζμπολάχ και πριν από δύο εβδομάδες. «Αυτή ήταν η συμφωνία, νομίζω, στις 5 μ.μ. πριν από δύο Σάββατα», είπε, σημειώνοντας πως «στις 6 μ.μ., εκτόξευσαν πυραύλους».

«Μετά επέστρεψαν και είπαν: “Λοιπόν, κάναμε ένα λάθος, νομίζαμε ότι ξεκινούσε αύριο, όχι το Σάββατο“», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας τη διεύρυνση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, ο Ρούμπιο τόνισε ότι γίνεται «για να στερήσει (από τη Χεζμπολάχ) τον χώρο εκτόξευσης».

«Είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα παράδειγμα στο οποίο η κυβέρνηση του Λιβάνου και το Ισραήλ μπορούν να συνεργαστούν για να αφοπλίσουν τη Χεζμπολάχ και να επιτρέψουν στον λαό του Λιβάνου να διεκδικήσει ξανά τη χώρα του, αλλά είναι περίπλοκο», πρόσθεσε.

Ιστορικές διαπραγματεύσεις στην Ουάσινγκτον

Παρά την εύθραυστη κατάσταση, οι διπλωματικές προσπάθειες κορυφώνονται.

Ο Ρούμπιο επιβεβαίωσε ότι για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα διεξάγονται συνομιλίες με αμερικανική μεσολάβηση στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με την πρώτη ημέρα των επαφών σε επίπεδο τεχνοκρατών να διαρκεί σχεδόν επτά ώρες.

«Καθώς σάς μιλώ τώρα, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, και για πρώτη φορά έπειτα από πολλά, πάρα πολλά χρόνια, οι ηγέτες της νόμιμης κυβέρνησης του Λιβάνου και ηγέτες από την κυβέρνηση του Ισραήλ κάθονται στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ… και ελπίζουμε ότι σήμερα θα προκύψει μια κοινή δήλωση και ένα σχέδιο δράσης στην τροχιά για την ασφάλεια σε αυτή τη χώρα», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, ανέφερε σε ανάρτησή του χθες: «Η πρόοδος συνεχίζεται στην πολιτική τροχιά και την τροχιά ασφαλείας, καθώς απομακρυνόμαστε από τις αποτυχίες των τελευταίων 20 ετών και προχωράμε προς μια ολοκληρωμένη συμφωνία που αποσκοπεί στην αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου και στη διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ».

«Οι ΗΠΑ παραμένουν πλήρως δεσμευμένες στη διευκόλυνση αυτών των ιστορικών διαπραγματεύσεων», κατέληξε.

Delegations from Israel and Lebanon met today at State for the fourth round of direct talks, held under U.S. auspices. Progress continues on the political and security tracks as we break from the failures of the past 20 years and advance toward a comprehensive agreement aimed at… pic.twitter.com/Oc71MXnE1W — Tommy Pigott (@statedeptspox) June 2, 2026



Την ίδια ώρα, πολιτικές πηγές του Al Jazeera στη Βηρυτό επιβεβαιώνουν ότι αυτό το 24ωρο είναι εξαιρετικά κρίσιμο και ταυτόχρονα επικίνδυνο.

Οι διαβουλεύσεις τρέχουν παράλληλα τόσο στην Ουάσινγκτον όσο και στο Κατάρ, με στόχο μια συνολική κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, αναφέρει το ίδιο μέσο ενημέρωσης.

«Πετύχαμε τη νίκη, η επιχείρηση “Επική Οργή” τελείωσε»

Το κλίμα στην Επιτροπή οξύνθηκε όταν η Δημοκρατική βουλευτής Σάρα Τζέικομπς πίεσε τον Ρούμπιο σχετικά με τον απολογισμό των αμερικανικών επιχειρήσεων στο Ιράν, ρωτώντας τον ευθέως: «Αν ο πόλεμος τελείωσε, ποιος νίκησε;».

Ο Ρούμπιο, αποφεύγοντας να χρησιμοποιήσει τον όρο «πόλεμος», επέμεινε ότι η στρατιωτική επιχείρηση έχει ολοκληρωθεί.

«Δεν διεξάγουμε πλέον παρατεταμένα πλήγματα στο εσωτερικό του Ιράν για να υποβαθμίσουμε τον στρατό τους, επειδή η επιχείρηση “Επική Οργή” έχει τελειώσει», απάντησε.

«Το δεύτερο σημείο, όσον αφορά το ερώτημα ποιος νίκησε, μπορώ να σας πω το εξής: Εμείς ορίζουμε τη νίκη», σημείωσε.

«Ορίζουμε τη νίκη ως την καταστροφή της αμυντικής βιομηχανικής τους βάσης, τη σημαντική μείωση του αριθμού των εκτοξευτών πυραύλων που διαθέτουν, τη σημαντική μείωση του αποθέματος των drones τους, και τα πετύχαμε όλα αυτά, επιπλέον της καταστροφής όσας αεροπορίας τους είχε απομείνει και της εξάλειψης ολόκληρου του συμβατικού τους ναυτικού», εξήγησε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

«Αυτά έχουν εξαφανιστεί όλα», υποστήριξε. «Επομένως, το θεωρώ αυτό νίκη. Και αυτός ήταν ο σκοπός της επιχείρησης “Επική Οργή”».

Η Τζέικομπς αντέκρουσε τα επιχειρήματά του, επικαλούμενη αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών ότι το Ιράν ανασυγκροτεί τη στρατιωτική του βιομηχανία ταχύτερα από το αναμενόμενο, ενώ στάθηκε στην απώλεια Αμερικανών στρατιωτών και την επιβίωση του ιρανικού καθεστώτος, ρωτώντας: «Αυτό σού μοιάζει πραγματικά με νίκη ή με ήττα;»

Ο Ρούμπιο δήλωσε άγνοια για τις εν λόγω εκθέσεις, σχολιάζοντας ότι «οι άνθρωποι χειραγωγούν τις πληροφορίες και την ανάλυση με σκοπό να προωθήσουν ένα αφήγημα», ενώ πρόσθεσε ότι το καθεστώς της Τεχεράνης είναι «βαθιά διασπασμένο» και η ιρανική οικονομία καταρρέει.

Η συζήτηση έκλεισε με μια σκληρή αποστροφή της Δημοκρατικής βουλευτού: «Ο αμερικανικός λαός δεν είναι ανόητος, κύριε υπουργέ. Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτός ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει».