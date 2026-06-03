Κουβέιτ: Απελαύνει δύο Ιρανούς διπλωμάτες μετά τις επιθέσεις – Αναχαίτισε 13 πυραύλους και 17 drones

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Σε τροχιά πλήρους ρήξης οδηγούνται οι σχέσεις του Κουβέιτ με το Ιράν, ως επακόλουθο της πολύνεκρης επίθεσης που δέχτηκε η χώρα.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ κάλεσε εσπευσμένα τον Ιρανό επιτετραμμένο και ανακοίνωσε την απέλαση δύο Ιρανών διπλωματών, κηρύσσοντάς τους «persona non grata» (ανεπιθύμητα πρόσωπα) λόγω των «συνεχιζόμενων επιθέσεων» κατά της κυριαρχίας του.

Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς η αμυντική διάταξη του Κουβέιτ βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα μαζικό κύμα εναέριων πληγμάτων από το Ιράν, το οποίο προκάλεσε συναγερμό σε κατοικημένες περιοχές.

Σκληρή γλώσσα από το ΥΠΕΞ του Κουβέιτ

Η ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών του Κουβέιτ ξεκαθάρισε ότι η ανοχή της χώρας απέναντι στην ιρανική επιθετικότητα έχει εξαντληθεί.

استدعت وزارة الخارجية، ممثلةً بسعادة السفير حمد سليمان المشعان، نائب وزير الخارجية اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026، المستشار حامد حميد يعقوبي فر، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت، وقامت بتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداءات… pic.twitter.com/1hsbuamezt — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) June 3, 2026



Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο υφυπουργός Εξωτερικών του Κουβέιτ «ανανέωσε την καταδίκη και την αποδοκιμασία του Κράτους του Κουβέιτ με τον εντονότερο τρόπο για τις αμαρτωλές ιρανικές επιθέσεις, επιβεβαιώνοντας την κατηγορηματική άρνηση του Κουβέιτ να επιτρέψει τη χρήση των εδαφών του ή του εναέριου χώρου του για οποιεσδήποτε εχθρικές ενέργειες εναντίον οποιουδήποτε κράτους, τονίζοντας ότι οι αβάσιμοι ιρανικοί ισχυρισμοί είναι στερημένοι αληθείας και δεν υποστηρίζονται από κανένα αποδεικτικό στοιχείο, και ότι η επανάληψη αυτών των ισχυρισμών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσει τις επιθέσεις που έχουν στοχοποιήσει τα εδάφη του Κράτους του Κουβέιτ και τις πολιτικές και ζωτικές του εγκαταστάσεις».

Μπαράζ αναχαιτίσεων στον εναέριο χώρο του Κουβέιτ

Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά τεταμένη, μετά τη φονική επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο της χώρας.

Το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις ήρθαν αντιμέτωπες με μια μαζική επιδρομή από το έδαφος του Ιράν.

Συγκεκριμένα, το ΥΠΑΜ ανέφερε ότι αντιμετώπισε 13 βαλλιστικούς πυραύλους και 17 drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν και παραβίασαν τον κουβεϊτιανό εναέριο χώρο από τα ξημερώματα.

Οι αναχαιτίσεις των εχθρικών αυτών στόχων πραγματοποιήθηκαν πάνω από «αρκετές οικιστικές περιοχές», όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Άμυνας με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Από τις καταρρίψεις σημειώθηκε πτώση συντριμμιών, με αποτέλεσμα το υπουργείο να απευθύνει επείγουσα έκκληση προς τους πολίτες και τους κατοίκους της χώρας να μην πλησιάζουν σε καμία από τις πληγείσες τοποθεσίες για την ασφάλειά τους.