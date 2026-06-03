Ανδρουλάκης: Ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, επισκέφθηκε τη Διεθνή Έκθεση Ναυτιλίας «Ποσειδώνια», τονίζοντας ότι η ισχυρή ναυτιλία είναι συνώνυμη με την ισχυρή παγκόσμια παρουσία της Ελλάδας. Εξέφρασε προβληματισμό για τη μείωση του εθνικού νηολογίου και πρότεινε μέτρα όπως η άμεση εφαρμογή του ψηφιακού νηολογίου, ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου και η παροχή κινήτρων στους νέους για το ναυτικό επάγγελμα.

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Νίκος Ανδρουλάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης, επισκεπτόμενος τα «Ποσειδώνια», τόνισε ότι για το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ «ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο».
  • Επισήμανε την ανάγκη να προβληματίζει η μείωση του εθνικού νηολογίου και ζήτησε άμεση εφαρμογή του ψηφιακού νηολογίου για να ξαναγίνει ελκυστική η ελληνική σημαία.
  • Τέλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε την ανάγκη να δοθούν κίνητρα στους νέους για το ναυτικό επάγγελμα, καθώς «η ναυτιλία είναι ένας από του σημαντικότερους πρεσβευτές μας στο εξωτερικό».

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Για το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ «ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφτηκε σήμερα την Διεθνή Έκθεση Ναυτιλίας «Ποσειδώνια».

Ωστόσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισήμανε πως θα πρέπει να προβληματίζει το γεγονός ότι υπάρχει μείωση του εθνικού νηολογίου.

«Πρέπει να ξανακάνουμε ελκυστική την ελληνική σημαία και αυτό σημαίνει άμεση εφαρμογή του ψηφιακού νηολογίου. Και βέβαια εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου που θα καταργήσει την γραφειοκρατία και διαδικασίες οι οποίες είναι περιττές. Έχουμε χρέος να αξιοποιήσουμε και τις ευρωπαϊκές εμπειρίες μέσα από το ευρωπαϊκό και το κοινοτικό πλαίσιο», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σημείωσε δε την ανάγκη να δοθούν κίνητρα στους νέους για το ναυτικό επάγγελμα, με στήριξη των εκπαιδευτικών ναυτικών σχολών. «Πρέπει να δώσουμε προοπτική στη ναυτιλία γιατί είναι ένας από του σημαντικότερους πρεσβευτές μας στο εξωτερικό» κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

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