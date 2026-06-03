Ανδρουλάκης: Ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο

Για το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ «ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφτηκε σήμερα την Διεθνή Έκθεση Ναυτιλίας «Ποσειδώνια».

Ωστόσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισήμανε πως θα πρέπει να προβληματίζει το γεγονός ότι υπάρχει μείωση του εθνικού νηολογίου.

«Πρέπει να ξανακάνουμε ελκυστική την ελληνική σημαία και αυτό σημαίνει άμεση εφαρμογή του ψηφιακού νηολογίου. Και βέβαια εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου που θα καταργήσει την γραφειοκρατία και διαδικασίες οι οποίες είναι περιττές. Έχουμε χρέος να αξιοποιήσουμε και τις ευρωπαϊκές εμπειρίες μέσα από το ευρωπαϊκό και το κοινοτικό πλαίσιο», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σημείωσε δε την ανάγκη να δοθούν κίνητρα στους νέους για το ναυτικό επάγγελμα, με στήριξη των εκπαιδευτικών ναυτικών σχολών. «Πρέπει να δώσουμε προοπτική στη ναυτιλία γιατί είναι ένας από του σημαντικότερους πρεσβευτές μας στο εξωτερικό» κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.