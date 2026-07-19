Βελόπουλος: Το θράσος του πρωθυπουργού ξεπερνάει τα όρια του κοινού περί δικαίου αισθήματος

«Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ο πρωθυπουργός έχει θράσος, το πρόβλημα είναι ότι το θράσος του ξεπερνάει τα όρια του κοινού περί δικαίου αισθήματος και της ίδιας της λογικής», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, σχολιάζοντας την εβδομαδιαία ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε στη δήλωσή του: «Το ότι τέσσερις πρώην υπουργοί είναι υπόδικοι εξ αιτίας του, δεν είναι απλώς “ζήτημα” ούτε “έλλειμμα” αισθήματος δικαίου. Ούτε το ότι όλοι όσοι παραπέμφθηκαν είναι νεοδημοκράτες. Ούτε ότι η χώρα πληρώνει πρόστιμα και η κυβέρνηση θεωρεί ότι “όλα είναι καλά”, διότι τα κλεμμένα τα ενθυλάκωσαν “γαλάζιες ακρίδες”».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, «αν αυτό είναι το “κράτος δικαίου” που ονειρεύεται ο πρωθυπουργός, τότε μιλάμε για έναν πρωθυπουργό εκτός τόπου και χρόνου, προκλητικό, γεμάτο θράσος που ξεχνά ότι ο ίδιος διαβεβαίωνε ότι “θα επιστραφούν τα χρήματα”, αλλά δεν μας λέει ποιοι επέστρεψαν χρήματα και που είναι τα χρήματα που εκλάπησαν. Μάλλον γιατί τα κλεμμένα βρίσκονται σε τσέπες Νεοδημοκρατών».