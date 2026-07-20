Ουγγαρία: Ο Πίτερ Μαγιάρ προτείνει την κορυφαία σκακίστρια Τζούντιτ Πόλγκαρ για την Προεδρία

Μια επιλογή-έκπληξη για την Προεδρία της Ουγγαρίας ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ, γνωστοποιώντας την πρόθεσή του να προτείνει την Τζούντιτ Πόλγκαρ για το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα. Η θρυλική σκακίστρια θεωρείται ευρέως η κορυφαία στην ιστορία του αθλήματος, ενώ ο ρόλος του προέδρου στη χώρα είναι κυρίως εθιμοτυπικός.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Μαγιάρ έγραψε ότι η 49χρονη Πόλγκαρ θα μπορούσε να συμβολίσει την ενότητα του έθνους και αύριο Δευτέρα θα συναντηθεί μαζί της και θα την ρωτήσει εάν δέχεται να την χρίσει υποψήφια πρόεδρο. Το Σάββατο ο απερχόμενος πρόεδρος Τάμας Σούλιοκ υπέγραψε τη συνταγματική τροπολογία που ενέκρινε στο κοινοβούλιο το κόμμα Tisza του Μαγιάρ, με την οποία τερματίζεται η θητεία του.

Η Τζούντιτ Πόλγκαρ και οι δύο αδελφές της, η Σούζαν και η Σοφία, μαζί με την Ιλντίκο Μαντλ ήταν η γυναικεία ομάδα που κέρδισε την Ολυμπιάδα Σκακιού του 1988, τερματίζοντας την κυριαρχία των Σοβιετικών. Η Τζούντιτ έπαιζε σε τουρνουά με άνδρες σκακιστές και έγινε μία από τις κορυφαίες σκακίστριες, σε ένα άθλημα όπου κυριαρχούσαν οι άνδρες. Θεωρείται η πιο ταλαντούχα σκακίστρια και είναι η μοναδική γυναίκα που έχει ξεπεράσει το όριο των 2700 βαθμών στη βαθμολογία (Elo).

Τον Φεβρουάριο η πλατφόρμα Netflix πρόβαλε ένα ντοκιμαντέρ για την Πόλγκαρ, το «Η βασίλισσα του σκακιού».

«Θα την συναντήσω αύριο και θα την ρωτήσω αν είναι έτοιμη να υπηρετήσει την πατρίδα από έναν νέο ρόλο, μέχρι να εγκριθεί το νέο σύνταγμα», ανέφερε ο Μαγιάρ. «Το όνομα της Τζούντιτ Πόλγκαρ είναι συνώνυμο με το ταλέντο και την επιμονή εδώ και δεκαετίες».

Η Πόλγκαρ δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε ένα αίτημα το πρακτορείου Reuters για κάποιο σχόλιο.