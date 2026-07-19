«Οδύσσεια»: Τι κάνει την σκηνή με τον Δούρειο Ίππο τόσο μοναδική;

Όταν πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν στις 14 Ιουλίου, πάνω από το κόκκινο χαλί στο Μανχάταν υψωνόταν ένα άγαλμα αλόγου ύψους σχεδόν 12 μέτρων, ο εμβληματικός ξύλινος Δούρειος Ίππος.

Σε μια συναρπαστική σκηνή, ο Νόλαν μεταφέρει το κοινό μέσα στον Δούρειο Ίππο για μια εκτεταμένη, σκληρή σκηνή που παρουσιάζει τις περιορισμένες, τρομακτικές συνθήκες για όσους κρύβονται μέσα, υπογραμμίζοντας τη ζωώδη δίψα τους να επικρατήσουν στη μάχη.

Η σκηνή, διάρκειας ενός λεπτού, είναι απαράμιλλη στις πολλές προηγούμενες απεικονίσεις της μυθολογικής στιγμής στην ποπ κουλτούρα. Ο Μαξ Νέλσον, αναπληρωτής καθηγητής ελληνικών και ρωμαϊκών σπουδών, ο οποίος έχει διδάξει μαθήματα σχετικά με τις απεικονίσεις του αρχαίου κόσμου στην οθόνη στο Πανεπιστήμιο του Γουίνδσορ του Καναδά, είπε στο CNN ότι δεν μπορούσε να θυμηθεί άλλο έργο που να δείχνει στο κοινό τους Έλληνες μέσα στο άλογο με τόσο σκοτεινό τρόπο. «Οι σκληρές συνθήκες για τους Έλληνες που περιμένουν για μέρες μέσα στον Δούρειο Ίππο δεν έχουν προβληθεί στην οθόνη πριν», είπε ο Νέλσον.

Αυτό που φαίνεται ιδιαίτερα φρέσκο ​​στην ταινία του Νόλαν είναι ότι αντιστρέφει την οπτική γωνία με την οποία το κοινό έχει ως επί το πλείστον εξοικειωθεί. «Συνήθως, το επεισόδιο παρουσιάζεται από την οπτική γωνία των Τρώων, οι οποίοι πρέπει να αποφασίσουν τι θα κάνουν με αυτό», περιγράφει ο Νέλσον.

«Είναι στο πίσω μέρος του μυαλού μου για πολύ καιρό»

Η σκηνή προφανώς βρισκόταν στο μυαλό του Νόλαν εδώ και αρκετό καιρό. Ο Βρετανός σκηνοθέτης είχε για λίγο καιρό αναλάβει τη σκηνοθεσία της ταινίας «Τροία» του 2004, με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, πριν η ταινία δοθεί στον Βόλφγκανγκ Πέτερσεν. «Είναι στο πίσω μέρος του μυαλού μου για πολύ καιρό», δήλωσε στο περιοδικό Empire πέρυσι.

«Ορισμένες εικόνες, ιδιαίτερα: Πώς ήθελα να χειριστώ τον Δούρειο Ίππο, τέτοια πράγματα». Ο Νόλαν δήλωσε επίσης στον Independent αυτόν τον μήνα ότι είχε αφιερώσει πολύ χρόνο σκεπτόμενος πώς να απεικονίσει τον Δούρειο Ίππο και να τον κάνει να φαίνεται «πιστευτικός» στο κοινό.

«Είχα μια εικόνα αυτού του αλόγου να βυθίζεται στην άμμο στο μυαλό μου εδώ και 20 χρόνια», εξομολογήθηκε.

Πράγματι, αυτή η νέα ταινία με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον ξεκινά με μια σύντομη σκηνή που αφορά τους Τρώες να ανακαλύπτουν το άγαλμα του αλόγου, φαινομενικά εγκαταλελειμμένο στα κύματα στην ακτή, ακριβώς όπως το φανταζόταν ο Νόλαν. (Ο σκηνοθέτης είπε στον Τζον Στιούαρτ του “The Daily Show” ότι πίστευε ότι το άλογο έπρεπε να εμφανίζεται πεταμένο δίπλα στη θάλασσα για να φαίνεται πειστικό στο κοινό ότι οι Τρώες δεν θα το έβλεπαν ως τέχνασμα). Ο μόνος Έλληνας που απομένει, ο Σίνον (Έλιοτ Πέιτζ), εξηγεί στους Τρώες στρατιώτες ότι το άλογο είναι ένα αποχαιρετιστήριο δώρο στους θεούς από τον στρατό του, οι οποίοι φαίνεται να έχουν εγκαταλείψει την πολυετή πολιορκία της πόλης.

Έπειτα, ακριβώς τη στιγμή που σκεφτόμαστε ότι ίσως ακολουθήσουμε το παγιδευμένο με εκρηκτικά παρόν μέσα από τις πύλες της Τροίας, ο Νόλαν κόβει τον δρόμο του. Δεν επιστρέφουμε στο άλογο παρά μόνο περίπου 45 λεπτά αργότερα, όταν ο Μενέλαος (Τζον Μπέρνθαλ) αφηγείται στον Τηλέμαχο (Τομ Χόλαντ) πώς ήταν να κρύβεται μέσα στο άγαλμα με τον πατέρα του τελευταίου, τον Οδυσσέα (Δάμων), και άλλους στρατιώτες.

Η αφήγηση που βλέπουμε στη συνέχεια στην οθόνη είναι, για να μην πούμε τίποτα άλλο, φρικτή. Άνδρες εμφανίζονται να πνίγονται μέσα στο άλογο κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων παλιρροιών που έρχονται και φεύγουν, καθώς άλλοι αγωνίζονται να αναπνεύσουν μέσα στην άνοδο της στάθμης των νερών. Ο Μενέλαος περιγράφει πώς οι άνδρες, στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον εν μέσω αποπνικτικής ζέστης, έπρεπε επίσης να ουρούν και να αφοδεύουν ο ένας πάνω στον άλλον.

Όταν τελικά ανακαλύπτονται από τους Τρώες, οι Έλληνες πρέπει να προσέξουν να μην βγάλουν κανέναν ήχο καθώς ακούν τον Σίνωνα να δολοφονείται, και στη συνέχεια να κρατούν τη γλώσσα τους ενώ ένας στρατιώτης δοκιμάζει το άλογο καρφώνοντάς το επανειλημμένα με ένα σπαθί, χτυπώντας έναν από αυτούς. Το άγαλμα σύρεται μέσα από σχοινιά από γρυλίσματα Τρώων πριν πέσει όρθιο πάνω σε έναν ιερό ναό, σπρώχνοντας για άλλη μια φορά όσους βρίσκονται μέσα.

Σε μια ταινία γεμάτη με πολλές ήσυχες στιγμές, είναι μια από τις πιο χαοτικές, συναρπαστικές και αξέχαστες σκηνές.