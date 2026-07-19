Χαλκιδική: ΙΧ συγκρούστηκε με όχημα της Πυροσβεστικής – Ένας τραυματίας

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Κοινωνία

Πυροσβεστική
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το thestival, γύρω στις 8:30, στην επαρχιακή οδό Μουδανιών – Παλιουρίου, αυτοκίνητο που οδηγούσε 20χρονος υπήκοος Αλβανίας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ξέφυγε από την πορεία του και συγκρούστηκε με όχημα της Πυροσβεστικής.

Ο 20χρονος διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας, όμως η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή. Για τον λόγο αυτό μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται.

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