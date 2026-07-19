Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 66χρονος για τον βιασμό της 60χρονης συντρόφου του

Ένας 66χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς κατηγορείται ότι βίασε την 60χρονη σύντροφό του μέσα στο διαμέρισμά της, όταν εκείνη αρνήθηκε να συνευρεθεί μαζί του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στο σπίτι της γυναίκας. Ο 66χρονος φέρεται να άσκησε σεξουαλική βία σε βάρος της, παρά την άρνησή της.

Η σύλληψη του 66χρονου

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου συνέλαβαν τον κατηγορούμενο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 66χρονος παραδέχθηκε την πράξη του ενώπιον των αστυνομικών.

Οι αρμόδιες Αρχές σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του, ενώ ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική διαδικασία.