Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα για διαρρήξεις σε σπίτια της Αττικής – Προσποιούνταν τους εργαζόμενους τεχνικών συνεργείων

Στην εξάρθρωση σπείρας που δραστηριοποιούνταν σε διαρρήξεις και κλοπές σε περιοχές της Αττικής, παριστάνοντας εργαζόμενους τεχνικών συνεργείων, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών. Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν στη Βούλα δύο αλλοδαποί, ηλικίας 48 και 31 ετών, ενώ από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί έξι περιπτώσεις κλοπών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα από τον περασμένο Μάιο, με στόχο τη διάπραξη διαρρήξεων σε κατοικίες στα βόρεια και τα νότια προάστια της Αττικής. Παραβίαζαν τις εισόδους των οικιών με διαρρηκτικά εργαλεία, αφαιρούσαν κοσμήματα, ρολόγια και χρηματικά ποσά, ενώ χρησιμοποιούσαν μισθωμένα οχήματα, τα οποία αντικαθιστούσαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους.

Χαρακτηριστικό του τρόπου δράσης τους ήταν, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ότι φορούσαν φωσφορίζοντα ανακλαστικά γιλέκα, προσποιούμενοι εργαζόμενους τεχνικών συνεργείων, ώστε να δικαιολογούν την παρουσία τους στους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και να μην κινούν υποψίες πριν από τις διαρρήξεις.

Από τις έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων και σε χώρο που χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζα» κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 21 ρολόγια, πλήθος κοσμημάτων και τσαντών, διαρρηκτικά εργαλεία, δύο ανακλαστικά γιλέκα εργασίας, συσκευή γεωεντοπισμού, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, φορητός υπολογιστής και τρία κινητά τηλέφωνα.

Κατά τη σύλληψή του ο 48χρονος προέβαλε αντίσταση, χτυπώντας και κλωτσώντας τους αστυνομικούς, ενώ, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ