Μάνος Μαλλιαρός: Η συγκινητική συνάντηση με τον Σταύρο Φλώρο 2 μήνες μετά το ατύχημα στο Survivor – «Περίμενα αυτή τη στιγμή όσο λίγες στη ζωή μου»

Στιγμές χαράς για τον Σταύρο Φλώρο, ο οποίος επέστρεψε στην Ελλάδα και βρέθηκε με τον Μάνο Μαλλιαρό, δύο μήνες μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στο Survivor.

Ο νεαρός παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης βρίσκεται ξανά στο σπίτι του και έχει συναντήσει πολλά από τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Ο Μάνος Μαλλιαρός ήταν από τους πρώτους που τον επισκέφτηκαν στην Καβάλα και δεν έκρυψε την χαρά του γι’ αυτή τη συνάντηση, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο από εκδρομή που πραγματοποίησαν μαζί.

Σημειώνεται ότι ο Μάνος Μαλλιαρός ήταν μαζί με τον Σταύρο Φλώρο και έσπευσε να τον βοηθήσει δευτερόλεπτα μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, στον Άγιο Δομίνικο.

«Καλώς ήρθες, αδερφέ μου»

«Περίμενα αυτή τη στιγμή όσο λίγες στη ζωή μου.

Δύο μήνες πριν, η ζωή μάς δοκίμασε με τον πιο σκληρό τρόπο. Σήμερα, όμως, το μόνο που βλέπω είναι έναν άνθρωπο που στάθηκε όρθιος απέναντι σε όλα.

Δεν υπάρχουν λόγια για το πόσο χαίρομαι που σε έχω ξανά εδώ.

Δόξα τω Θεώ που επέστρεψες. Καλώς ήρθες, αδερφέ μου.

Σιδερένιος», γράφει στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Μάνος Μαλλιαρός.