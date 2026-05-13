Survivor: Συγκλονίζουν τα λόγια του Μάνου Μαλλιαρού για τον Σταύρο Φλώρο – «Φώναζε “δεν θα τα καταφέρω, δεν θα ζήσω”»

Enikos Newsroom

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Μαλλιαρός
Ο Γιάννης Μαλλιαρός μετέφερε στον αέρα του “Πρωινού” όσα του είπε ο αδελφός του, Μάνος, για το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου στο Survivor.

Ο Μάνος Μαλλιαρός βοήθησε στη μεταφορά του παίκτη στο ασθενοφόρο και περιέγραψε λεπτό προς λεπτό τις εφιαλτικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στη θάλασσα.

Ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι ο παίκτης ζητούσε να επικοινωνήσει άμεσα με τη μητέρα και την οικογένειά του, θεωρώντας ότι βρίσκεται κοντά στο τέλος.

«Είχαν σημαδούρα τα παιδιά. Όποιος έβλεπε το παιχνίδι, ήξεραν ότι ο Μάνος πηγαίνει για ψαροντούφεκο με τον Σταύρο γιατί είχαν έρθει κοντά. Μας είπε ότι το τουριστικό σκάφος έτρεχε, δεν τους είδε και από θαύμα ζουν και οι δύο. Θα μπορούσαν για λίγα εκατοστά να έβρισκε στο κεφάλι του Σταύρου ή να τους έβρισκε και τους δύο. Ήταν κάποια μέτρα η απόσταση μεταξύ τους. Όταν ο Μάνος αντιλήφθηκε το σκάφος να έρχεται κατά πάνω τους, άρχισε να φωνάζει, ο Σταύρος δεν το αντιλήφθηκε. Είχε τις αισθήσεις του ο Σταύρος. Ο Μάνος προσπαθούσε να τον ηρεμήσει, του φώναζε ότι “δεν θα τα καταφέρω, δεν θα ζήσω. Θέλω να μιλήσω με τη μητέρα μου”. Καταλαβαίνετε το σοκ που είχε υποστεί εκείνη τη στιγμή. Φώναζε στον οδηγό να γυρίσει πίσω, ο αδελφός μου κρατούσε τον Σταύρο αγκαλιά και φώναζαν βοήθεια. Του έδεσαν τα πόδια και τον πήγαν γρήγορα στο νοσοκομείο. Όταν μιλήσαμε μας λέει “έχει συμβεί κάτι εδώ, θέλω να σας το πω”» περιέγραψε.

«Μας μίλησε ο ίδιος και μας είπε ότι ο Σταύρος βρίσκεται στο νοσοκομείο και έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο. Ήταν σοκαρισμένος, δεν ήταν εύκολο αυτό που μας περιέγραφε. Χθες το βράδυ, η μητέρα του Σταύρου δεν ηρεμούσε εάν δεν μιλούσε με τον αδελφό μου. Έμαθα ότι χθες το βράδυ επικοινώνησε μαζί του και τον ευχαρίστησε. Της είπαν ότι αν δεν ήταν ο Μάνος, ο Σταύρος δεν θα ζούσε. Δεν έχουμε καμία πληροφορία για το εάν θα γυρίσουν. Ρωτήσαμε τον αδελφό μου τι να περιμένουμε και δεν ήξεραν. Θέλω να πω πολλά μπράβο στον Γιώργο Λιανό, έχει σταθεί σε όλους μας. Του αξίζουν τα καλύτερα» πρόσθεσε.

10:54 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

