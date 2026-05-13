Αλέξης Πατέλης: Καταδίκη της εφημερίδας «Μακελειό» και του Στέφανου Χίου για συκοφαντικά και ομοφοβικά δημοσιεύματα – «Τα ψεύδη δεν μπορούν να μένουν ατιμώρητα»

Ο Αλέξης Πατέλης έκανε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Facebook για την καταδίκη της εφημερίδας «Μακελειό» και του Στέφανου Χίου για συκοφαντικά και ομοφοβικά δημοσιεύματα σε βάρος του.

«Τέσσερα χρόνια μετά τους τερατώδεις και καταφανώς ψευδείς πρωτοσέλιδους ισχυρισμούς της εφημερίδας «Μακελειό», το πρωτοβάθμιο ποινικό δικαστήριο εξέδωσε σήμερα απόφαση με την οποία κηρύσσει τον Στέφανο Χίο ένοχο, μεταξύ άλλων, για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση και τον καταδικάζει σε ποινή φυλάκισης 25 μηνών και 14 μηνών» αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Η βάναυση προσβολή της προσωπικότητας και τα ψεύδη δεν μπορούν να μένουν ατιμώρητα, επιφέρουν δε πραγματικό κόστος. Το μίσος, ο ρατσισμός και η ομοφοβία δεν βλάπτουν μόνο τα άμεσα θύματά τους· διαβρώνουν τον δημόσιο διάλογο και οδηγούν στον εκφασισμό της κοινωνίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δικηγόρους μου Αλέξη Στεφανάκη και στη Ρούσσα Τσουκαλά για την εξαιρετική νομική υποστήριξη και τη διαρκή συμπαράστασή τους σε αυτόν τον αγώνα» σημειώνει.

