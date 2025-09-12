Ο Αλέξης Πατέλης παρουσιάζει το νέο βιβλίο του – «Η Μεγάλη Επιστροφή: Ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδας»

Το νέο βιβλίο του «Η Μεγάλη Επιστροφή: Ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδας» παρουσιάζει στις 9 Οκτωβρίου ο Αλέξης Πατέλης, ο οποίος διετέλεσε Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού (2019–2024).

Στο εξώφυλλο του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη, που θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα βιβλιοπωλεία στις 6 Οκτωβρίου, από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος, περιλαμβάνονται οι φράσεις: «Το συνιστώ», από τον Γιάννη Στουρνάρα, και «Καθηλωτικό», από τον Άρη Δημοκίδη.

Η παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στις 19:00, στο Αμφιθέατρο «Ίδρυμα Ωνάση» της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου (Βασ. Κωνσταντίνου 50, Αθήνα).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν, εκτός από τον ίδιο τον συγγραφέα, οι εξής:

Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

Μαριαλένα Αθανασοπούλου, Αναπληρώτρια Επικεφαλής Τμήματος Ανάλυσης Οικονομικών Κινδύνων, ESM

Ρέα Βιτάλη, χρονογράφος – συγγραφέας

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Κώστας Γιαννακίδης.