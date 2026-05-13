Ηλιούπολη: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η 17χρονη, μάχη των γιατρών στο ΚΑΤ – Τα νεότερα για την υγεία της

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

τραγωδία στην Ηλιούπολη
Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤ η 17χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε μαζί με τη συνομήλικη φίλη της από την ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, το μεσημέρι της Τρίτης (12/5).

Το περιστατικό έχει συγκλονίσει  καθώς από την πτώση των δύο ανήλικων κοριτσιών η μία υπέκυψε στα τραύματά της παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ενώ η δεύτερη δίνει μάχη για τη ζωή της.

Οι δύο μαθήτριες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε εκτεταμένες προσπάθειες ανάνηψης. Παρά την άμεση κινητοποίηση του ιατρικού προσωπικού, η μία από τις δύο ανήλικες κατέληξε περίπου μία ώρα μετά την εισαγωγή της.

Η δεύτερη μαθήτρια επανήλθε και στη συνέχεια διασωληνώθηκε. Ακολούθησε ιατρικό συμβούλιο, το οποίο έκρινε αναγκαία τη μεταφορά της στο ΚΑΤ, όπου και συνεχίζεται η νοσηλεία της σε εξαιρετικά βαριά κατάσταση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το νοσοκομείο, η 17χρονη έχει υποστεί πολλαπλές και σοβαρές κακώσεις, μεταξύ των οποίων τραύματα στη λεκάνη και στον θώρακα, ενώ σε απεικονιστικούς ελέγχους διαπιστώθηκε εγκεφαλικό οίδημα. Οι γιατροί εξέταζαν χθες το ενδεχόμενο νευροχειρουργικής επέμβασης, ενώ η πορεία της υγείας της παραμένει ασταθής.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερα για την έκβαση των ιατρικών παρεμβάσεων, ωστόσο δεν αποκλείεται να υπάρξει επίσημη ιατρική ανακοίνωση μέσα στην ημέρα.

Με λουλούδια στις αίθουσες μαθητές και εκπαιδευτικοί

Την ίδια ώρα, βαρύ είναι το κλίμα στα σχολεία της περιοχής, όπου φοιτούσαν οι δύο ανήλικες. Συμμαθητές και εκπαιδευτικοί προσήλθαν στις τάξεις εμφανώς συγκλονισμένοι, κρατώντας λουλούδια, σε ένδειξη πένθους και συμπαράστασης.

Από την πρώτη στιγμή έχει ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας, με ειδικά κλιμάκια ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών να βρίσκονται στα σχολεία για τη στήριξη μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών που επηρεάστηκαν από το τραγικό γεγονός.

Παράλληλα, το «Χαμόγελο του Παιδιού» απηύθυνε έκκληση για υπεύθυνη δημοσιογραφική και διαδικτυακή διαχείριση της υπόθεσης, τονίζοντας ότι η αναπαραγωγή ευαίσθητων λεπτομερειών μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις σε παιδιά που βρίσκονται σε ευάλωτη ψυχολογική κατάσταση.

11:55 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Ηράκλειο: «Έβγαλε αναστεναγμό και έκλεισε τα μάτια» – Συγκλονίζει η κατάθεση της γιατρού του ΕΚΑΒ στη δίκη για την κακοποίηση μέχρι θανάτου του 3χρονου Άγγελου

Συνεχίζεται και σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η πολύκροτη δίκη για την υπόθεση ...
11:49 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Εμπρηστική επίθεση στη σχολή οδηγών του Δημάρχου Αίγινας

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης 13/5 στη σχολή οδηγών που διατηρεί ο Δήμαρχος Αίγινας...
11:18 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Τραγωδία στα Χανιά: 34χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχείο κατέρρευσε ενώ βρισκόταν στη δουλειά του

Θλίψη έχει προκαλέσει στα Χανιά ο ξαφνικός θάνατος ενός 34χρονου, ο οποίος κατέρρευσε την ώρα ...
11:06 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Κώστας Τσιάρας: Δικογραφία σε βάρος 2 υπόπτων που έστειλαν απειλητικό email στο πολιτικό γραφείο του

Δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων για απειλή και εξύβριση μέσω διαδικτύου σε βάρος του Κώστα Τσιά...
