Survivor: Τα πρώτα λόγια του Σταύρου Φλώρου στη μητέρα του – «Πάλι καλά που είμαι ζωντανός»

Συνεχίζει να νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, ο οποίος χτυπήθηκε από διερχόμενο σκάφος σε παραλία που γινόταν το Survivor.

«Θα δώσουμε τις τελευταίες πληροφορίες για τον Σταύρο Φλώρο, για αυτό εδώ το κουκλί, σαν μοντέλο. Έχει ακρωτηριαστεί το αριστερό του ποδαράκι, από το γόνατο και κάτω. Το ένα πόδι ήταν κατακρεουργημένο, διαλυμένο. Με 4.000 στροφές, αυτές οι προπέλες μπορούν να κάνουν έναν άνθρωπο κιμά. Αν περάσει από πάνω σου δεν σου μένει άντερο», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, ο 22χρονος εμφανίζεται να είναι καλά, και φέρεται να είπε στη μητέρα του: «Πάλι καλά που είμαι ζωντανός».

Ο παίκτης μίλησε τηλεφωνικά με τη μητέρα του, δίνοντάς της δύναμη, ενώ και εκείνη του υποσχέθηκε ότι θα βρεθεί σύντομα κοντά του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μητέρα του, η αδερφή και η θεία του αναμένεται να ταξιδέψουν άμεσα με κανονική πτήση, ενώ ο πατέρας του δεν μπορεί να μεταβεί ακόμη λόγω έλλειψης διαβατηρίου.