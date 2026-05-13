Survivor: Τα πρώτα λόγια του Σταύρου Φλώρου στη μητέρα του – «Πάλι καλά που είμαι ζωντανός»

Συνεχίζει να νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, ο οποίος χτυπήθηκε από διερχόμενο σκάφος σε παραλία που γινόταν το Survivor. 

«Θα δώσουμε τις τελευταίες πληροφορίες για τον Σταύρο Φλώρο, για αυτό εδώ το κουκλί, σαν μοντέλο. Έχει ακρωτηριαστεί το αριστερό του ποδαράκι, από το γόνατο και κάτω. Το ένα πόδι ήταν κατακρεουργημένο, διαλυμένο. Με 4.000 στροφές, αυτές οι προπέλες μπορούν να κάνουν έναν άνθρωπο κιμά. Αν περάσει από πάνω σου δεν σου μένει άντερο», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, ο 22χρονος εμφανίζεται να είναι καλά, και φέρεται να είπε στη μητέρα του: «Πάλι καλά που είμαι ζωντανός».

Ο παίκτης μίλησε τηλεφωνικά με τη μητέρα του, δίνοντάς της δύναμη, ενώ και εκείνη του υποσχέθηκε ότι θα βρεθεί σύντομα κοντά του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μητέρα του, η αδερφή και η θεία του αναμένεται να ταξιδέψουν άμεσα με κανονική πτήση, ενώ ο πατέρας του δεν μπορεί να μεταβεί ακόμη λόγω έλλειψης διαβατηρίου.

«Δεν είναι διασωληνωμένο το παιδί, είναι καλά, μιλάει. Δεν κινδυνεύει η ζωή του. Έχει τεράστια ζημιά στον αστράγαλο, έχει το πέλμα από κάτω. Για να είναι λειτουργικό ξανά το πόδι θα πρέπει να γίνουν πολλές εγχειρήσεις, στο άλλο θα μπει τεχνητό μέλος. Είναι καλά, είναι ψυχικά δυνατός. Μένει στο καλό κομμάτι το παιδί και λέει πάλι καλά που είμαι ζωντανός. Οι γονείς δεν έχουν φύγει, σήμερα θα φύγουν έμαθα η μαμά, η αδερφή και η θεία, ο μπαμπάς δεν έχει διαβατήριο. Σήμερα θα φύγουν με κανονικό αεροπλάνο, όχι με ιδιωτικό. Εχθές η μαμά μίλησε με το παιδί, ζήτησε να κάνουν βιντεοκλήση δεν έγινε, δεν ήθελαν να της τον δείξουν. Της έδωσε κουράγιο, της είπε είμαι καλά, είμαι ζωντανός. Ο Σταύρος της έδωσε κουράγιο και η κυρία Δέσποινα του έδωσε την υπόσχεση ότι πολύ σύντομα θα είναι κοντά του» είπε ο παρουσιαστής.

«Θα δώσουμε την πληροφορία, δεν έχει πάει καμία οικογένεια κάτω. Είναι μπαρμπούτσαλα αυτά. Δεν έχει πάει κανείς ακόμα. Και η έκκληση μου εχθές ήταν να βάλει ο Ατζούν, και δικαιολογημένα, το τζετ να πάει η οικογένεια, δεν εισακούστηκαν. Θα μου πεις ποιος είσαι εσύ ρε Λιάγκα, μία τρίχα είσαι, που θα σε πάρει ο άνεμος. Μας έλεγε η μητέρα που μιλήσαμε στο τηλέφωνο “ευχαριστώ που κάνετε προσπάθεια να πάμε νωρίτερα”. Παρόλο που το έπαιξαν τα site! Και ξανά λέω, δεν φταίει ο ΣΚΑΙ, είναι θέμα της παραγωγής, η Acun media έχει την ευθύνη. Κοστίζει πολύ δηλαδή;» πρόσθεσε.

