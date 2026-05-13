Συνέδριο ΝΔ: Οι «μηχανές» ανάβουν για την «Ελλάδα του 2030» και τις κρίσιμες αποφάσεις – Η στρατηγική Μητσοτάκη

Η Νέα Δημοκρατία μπαίνει στην τελική ευθεία για τη διεξαγωγή του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή κομματική συσπείρωση και την πολιτική επανασύνδεση με κοινωνικές ομάδες που εμφανίζουν σημάδια «αποστασιοποίησης», μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης.

Κορωνίδα των προτεραιοτήτων του κυβερνητικού επιτελείου, είναι η «επαναπροσέγγιση» των ευάλωτων κυρίως κοινωνικών ομάδων, των απογοητευμένων πολιτών – ψηφοφόρων και μη- από την ακρίβεια και γενικότερα από το υψηλό κόστος διαβίωσης, που αρνούνται να δεχτούν τον αντίκτυπο των διεθνών γεωπολιτικών και κατ’ επέκταση οικονομικών αναταράξεων που συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους, όπως και η δημιουργία περισσοτέρων κινήτρων για τους νέους ανθρώπους.

Το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» δεν αποτελεί απλώς ένα «επικοινωνιακό περίβλημα» του Συνεδρίου, αλλά την κεντρική πολιτική αφήγηση με την οποία το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να μεταφέρει τη δημόσια συζήτηση από τη φθορά της καθημερινότητας και των σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, στην προοπτική της επόμενης ημέρας.

Στον πυρήνα της κυβερνητικής στρατηγικής, το Συνέδριο αποκτά χαρακτήρα πολιτικής επανεκκίνησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει ένα συνολικό σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, δίνοντας έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη, την ψηφιοποίηση του κράτους, τις επενδύσεις, την τεχνητή νοημοσύνη, τις θεσμικές αλλαγές και τη συνταγματική αναθεώρηση.

Στο Μαξίμου εκτιμούν ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διαθέτει το συγκριτικό πλεονέκτημα της κυβερνησιμότητας και της πολιτικής σταθερότητας απέναντι σε μια αντιπολίτευση που χαρακτηρίζεται κατακερματισμένη και χωρίς σαφές εναλλακτικό σχέδιο εξουσίας.

Το στοίχημα

Το κυβερνητικό επιτελείο γνωρίζει ωστόσο ότι το μεγάλο στοίχημα βρίσκεται αλλού: στην επαναπροσέγγιση ενός κρίσιμου τμήματος ψηφοφόρων που στήριξαν τη ΝΔ το 2023 αλλά σήμερα εμφανίζονται επιφυλακτικοί ή πολιτικά αποστασιοποιημένοι.

Οι δημοσκοπικές αναλύσεις δείχνουν ότι σημαντικό μέρος αυτής της διαρροής δεν έχει μετακινηθεί προς άλλο κόμμα, αλλά παραμένει στη ζώνη των αναποφάσιστων. Εκεί ακριβώς θα επιχειρήσει να παρέμβει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, με αιχμή τις ηλικίες 25-35, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και τα περιφερειακά ακροατήρια.

Οι πρωτοβουλίες για τον πρωτογενή τομέα, οι αγροτικές ενισχύσεις, η διαχείριση των ζωονόσων, οι παρεμβάσεις στον τουρισμό και το νέο Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο εντάσσονται ακριβώς σε αυτή τη στρατηγική πολιτικής επανασύνδεσης με κοινωνικές ομάδες που θεωρούνται κρίσιμες για τη διατήρηση της εκλογικής κυριαρχίας της ΝΔ.

Παράλληλα, η συσπείρωση της κομματικής βάσης και η ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού αναζωπυρώνουν τα σενάρια περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες μετά τη ΔΕΘ. Επισήμως το Μαξίμου απορρίπτει κάθε σχετικό ενδεχόμενο, όμως το έντονα προεκλογικό κλίμα, η κινητοποίηση βουλευτών και στελεχών, αλλά και η προσπάθεια επανακαθορισμού των πολιτικών διαχωριστικών γραμμών, «δείχνουν» ότι η κυβέρνηση επιθυμεί να βρίσκεται σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η επιλογή της κυβέρνησης να ανεβάσει κατακόρυφα τους τόνους απέναντι τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ όσο και στο ΠΑΣΟΚ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στην πολιτική αποδόμηση των δύο κομμάτων της αντιπολίτευσης, επαναφέροντας συστηματικά στη δημόσια συζήτηση την περίοδο του 2015, τα capital controls, τις σχέσεις του Αλέξη Τσίπρα με την οικονομική κρίση και τις επιλογές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Το κυβερνητικό αφήγημα επιχειρεί να χτίσει ξανά το δίπολο «σταθερότητα ή περιπέτεια», εκτιμώντας ότι η συλλογική μνήμη της περιόδου 2015-2019 εξακολουθεί να λειτουργεί υπέρ της ΝΔ, ιδιαίτερα σε πιο μετριοπαθή και κεντρώα ακροατήρια. Η στρατηγική αυτή συνοδεύεται από συνεχή ανάδειξη των οικονομικών δεικτών της εξαετίας Μητσοτάκη: αύξηση επενδύσεων, μείωση ανεργίας, άνοδος μισθών και δημοσιονομική σταθερότητα.

Ταυτόχρονα όμως, η κυβέρνηση στρέφει πλέον τα πυρά της όλο και περισσότερο προς το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στο Μαξίμου θεωρούν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να εκφράσει τη συνολική αντιπολιτευτική δυσαρέσκεια υιοθετώντας πιο συγκρουσιακή γραμμή απέναντι στην κυβέρνηση.

Κυβερνητικά στελέχη κατηγορούν τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι εγκατέλειψε τη στρατηγική της θεσμικής σοσιαλδημοκρατίας και επέλεξε μια αντιπολιτευτική ρητορική που προσεγγίζει, όπως λένε, τον λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ.

Η φράση ότι «το ΠΑΣΟΚ μετακόμισε στο γήπεδο του ΣΥΡΙΖΑ» αποτυπώνει πλέον την επίσημη κυβερνητική γραμμή. Στόχος της ΝΔ είναι να περιορίσει τη δυνατότητα του ΠΑΣΟΚ να διεισδύσει στο κεντρώο εκλογικό ακροατήριο και ταυτόχρονα να ανακόψει ενδεχόμενες μετακινήσεις δυσαρεστημένων ψηφοφόρων προς τη Χαριλάου Τρικούπη.

Στο εσωτερικό της ΝΔ πάντως, η εικόνα δεν είναι απολύτως αρραγής. Οι παρεμβάσεις βουλευτών για το επιτελικό κράτος, οι γκρίνιες για τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς και οι εσωτερικές αιχμές καταγράφουν υπαρκτές εντάσεις κάτω από την επιφάνεια της κομματικής συσπείρωσης. Η ηγεσία επιδιώκει να απορροφήσει τους κραδασμούς μέσω θεσμικών πρωτοβουλιών, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία παρουσιάζεται ως «θεσμική φυγή προς τα εμπρός».

Στην ίδια λογική, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να διαχειριστεί πολιτικά και τα ζητήματα που προκαλούν φθορά, όπως η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υποκλοπές. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο εκτιμούν ότι η απάντηση στα συγκεκριμένα μέτωπα δεν μπορεί να είναι αμυντική αλλά μεταρρυθμιστική. Η μεταφορά αρμοδιοτήτων στην ΑΑΔΕ, η ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου, η επίκληση της διαφάνειας και η θεσμική αναμόρφωση του κράτους θα αποτελέσουν βασικά επιχειρήματα της κυβερνητικής αντεπίθεσης. Για το θέμα των υποκλοπών, το Μαξίμου θα συνεχίσει να επενδύει στη γραμμή των θεσμικών αλλαγών και της αυστηροποίησης του πλαισίου λειτουργίας των υπηρεσιών ασφαλείας, επιχειρώντας να κλείσει πολιτικά ένα μέτωπο που εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στο κεντρώο ακροατήριο.

«Ανάβουμε τις μηχανές»

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για τη Νέα Δημοκρατία. Το Συνέδριο, η ΔΕΘ, η επανενεργοποίηση της κομματικής βάσης και η όξυνση της πολιτικής αντιπαράθεσης συνθέτουν ήδη ένα σκηνικό παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου. Στο κυβερνητικό επιτελείο πιστεύουν ότι η μάχη των επόμενων μηνών δεν θα κριθεί μόνο από την οικονομία ή την καθημερινότητα, αλλά κυρίως από το ποιος θα πείσει ότι μπορεί να εγγυηθεί πολιτική σταθερότητα και κυβερνητική συνέχεια σε μια περίοδο διεθνών και γεωπολιτικών αναταράξεων.

Το σύνθημα του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Ανάβουμε τις μηχανές» από το προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, δεν ήταν τυχαίο. Αντιθέτως δηλώνει ετοιμότητα και δυναμική ακόμη και για την άμεση διεξαγωγή εκλογών.

Την Παρασκευή (15/5) θα κηρύξει την έναρξη του Συνεδρίου ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Θοδωρής Ρουσόπουλος, ενώ το Σάββατο (16/5),θα ακολουθήσουν οι ομιλίες του προέδρου του ΕΛΚ Άλφρεντ Βέμπερ, των δύο Αντιπροέδρων της ΝΔ, Κωστή Χατζηδάκη και Άδωνι Γεωργιάδη.

Ενδιάμεσα θα υπάρξουν ομιλίες Συνέδρων στις θεματικές ενότητες: «Κοινωνικό κράτος, Ισχυρή Ελλάδα, Δυνατή Οικονομία. Ασφαλής Ελλάδα. Ενώ παράλληλα θα συζητηθούν θέματα που άπτονται του τουρισμού, των έργων που είναι σε εξέλιξη και των υποδομών».

Την Κυριακή πριν από την ομιλία του κ. Μητσοτάκη θα προβληθεί βίντεο χαιρετισμού από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα και τον πρώην πρόεδρο της Ε.Ε Ζαν Κλοντ Γιούνκερ ενώ θα απευθύνουν ομιλία επίσης η γ.γ του ΕΛΚ Ντολόρς Μοντσεράτ και ο Έλληνας επίτροπος της Ε.Ε Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του υπουργού Εθνικής άμυνας Νίκου Δένδια, όχι τόσο για τα γεωπολιτικά δρώμενα, για τα οποία έχει τοποθετηθεί αλλά για το εάν θα σηκώσει το γάντι στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος λίγες ημέρες πριν, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ΚΟ της ΝΔ είχε μιλήσει για «κρυπτόμενους υπουργούς».

Η αιχμηρή δήλωση του κ. Γεωργιάδη λειτούργησε διττά: από τη μία πλευρά επανέφερε στο προσκήνιο συζητήσεις περί δελφίνων στο εσωτερικό ης ΝΔ και περί φιλοδοξιών του κ.Δένδια να διαδεχτεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο τιμόνι της ηγεσίας της ΝΔ και από την άλλη έδωσε έναυσμα στην αντιπολίτευση να κάνει λόγο για ζητήματα συνοχής στους κόλπους της γαλάζιας παράταξης.

Πάντως σύμφωνα με τους καλά γνωρίζοντες, ο υπουργός Άμυνας θα διατηρήσει την ψυχραιμία του και θα αποφύγει να ανοίξει μέτωπο αντιπαραθέσεων.