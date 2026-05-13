Στο «Ναό του Ουρανού» η συνάντηση Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ: Στόχος μια νέα «καλή σοδειά» στις σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας

Οι αυτοκράτορες της Κίνας προσεύχονταν κάποτε για πλούσιες σοδειές κάτω από τη γαλάζια, τριπλής στέγης οροφή της Αίθουσας Προσευχής για Καλές Σοδειές στο Ναό του Ουρανού, σε ιεροτελεστίες που επιβεβαίωναν το θεϊκό δικαίωμά τους να κυβερνούν.

Την Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ θα περπατήσουν στον ίδιο αυτοκρατορικό χώρο στο Ναό του Ουρανού, επιδιώκοντας αυτή τη φορά μια διαφορετική μορφή «σοδειάς» μέσα από μια κρίσιμη σύνοδο κορυφής, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Σι επιλέγει έναν χώρο γεμάτο συμβολισμούς

Για τον Σι, η φιλοξενία του Τραμπ στο συγκεκριμένο σημείο αποτελεί ένα σκηνικό γεμάτο συμβολισμούς για την αντοχή της Κίνας και το βάθος του κινεζικού πολιτισμού.

Για τον Τραμπ, όμως, ο χώρος αποκτά και κυριολεκτική σημασία, καθώς η γεωργία αναμένεται να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του, με τους Αμερικανούς αγρότες να πιέζουν για μεγαλύτερες κινεζικές αγορές σόγιας, άλλων αγροτικών προϊόντων αλλά και κρέατος.

«Για έναν Κινέζο ηγέτη, αυτό είναι το ιδανικό φόντο για να δείξει το βάθος της κινεζικής ιστορίας, πόσο μακρά είναι και πόσο εξελιγμένη», δήλωσε ο ιστορικός Λαρς Ούλρικ Τομ, ιδρυτής της εταιρείας ιστορικών ξεναγήσεων Beijing Postcards.

Ο Τραμπ αναμένεται να φτάσει στο Πεκίνο την Τετάρτη, ενόψει των συναντήσεων της Πέμπτης και της Παρασκευής. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες θα επισκεφθούν μαζί τον Ναό του Ουρανού την Πέμπτη.

Οι δασμοί και το Ιράν περιορίζουν τις φιλοδοξίες του Τραμπ

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Τραμπ μεταβαίνει στην Κίνα με περιορισμένες πλέον φιλοδοξίες, μετά και τις δικαστικές αποφάσεις που έπληξαν τη δασμολογική του πολιτική.

Οι βασικοί του στόχοι φαίνεται να περιορίζονται:

σε συμφωνίες για σόγια, βοδινό κρέας και αεροσκάφη της Boeing,

αλλά και στην εξασφάλιση κινεζικής βοήθειας για την επίλυση του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος παραμένει ιδιαίτερα αντιδημοφιλής στις ΗΠΑ.

Ο Σι ίσως επιφυλάσσει εντυπωσιακή υποδοχή στον Τραμπ

Το 2017, ο Σι και η σύζυγός του είχαν προσφέρει στον Τραμπ και στην τότε πρώτη κυρία μια σπάνια ιδιωτική ξενάγηση στην Απαγορευμένη Πόλη, την ιστορική κατοικία των αυτοκρατόρων της Κίνας.

Αναλυτές παρακολουθούν τώρα αν ο Σι, ο οποίος προσέρχεται στις συνομιλίες με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από τον Τραμπ, θα επιλέξει ξανά μια εντυπωσιακή τελετουργική υποδοχή για τον Αμερικανό πρόεδρο, γνωστό για την αγάπη του στη μεγαλοπρέπεια και τη θεαματικότητα.

Ο Ναός του Ουρανού βρίσκεται περίπου επτά χιλιόμετρα νότια της Απαγορευμένης Πόλης και κατασκευάστηκε το 1420 από τον ίδιο αυτοκράτορα της δυναστείας των Μινγκ που έχτισε και το αυτοκρατορικό παλάτι.

Σήμερα περιβάλλεται από αρχαία πεύκα και κυπαρίσσια και αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό αλλά και χώρο αναψυχής, όπου κάτοικοι του Πεκίνου κάνουν τάι τσι, παίζουν σκάκι ή χορεύουν.

Οι αυτοκρατορικές τελετές και το «δικαίωμα στην εξουσία»

Κατά τη διάρκεια των δυναστειών, οι αυτοκράτορες μετέβαιναν μία φορά τον χρόνο από την Απαγορευμένη Πόλη στον Ναό του Ουρανού, συνοδευόμενοι από χιλιάδες ανθρώπους και άμαξες με ελέφαντες, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τελετές που επιβεβαίωναν το δικαίωμά τους να κυβερνούν.

Ωστόσο, αυτό το δικαίωμα δεν θεωρούνταν δεδομένο. Κακές σοδειές, λιμοί ή κοινωνική αναταραχή μπορούσαν να θεωρηθούν ένδειξη ότι ο αυτοκράτορας είχε χάσει τη νομιμοποίησή του.

Η Αίθουσα Προσευχής για Καλές Σοδειές, το πιο γνωστό κτίσμα του συγκροτήματος, ανακατασκευάστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα με κόκκινη ξυλεία που εισήχθη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον ιστορικό Τομ.

Οι Αμερικανοί αγρότες περιμένουν νέες αγορές από την Κίνα

Μετά την επίσκεψη, ο Τραμπ θα επιδιώξει μεγαλύτερες δεσμεύσεις από τον Σι για αγορές αμερικανικής σόγιας, σιτηρών και κρέατος.

Η Κίνα αποτελεί τη σημαντικότερη αγορά για τους Αμερικανούς αγρότες, απορροφώντας προϊόντα αξίας περίπου 24 δισ. δολαρίων το 2024, πριν ο Τραμπ επιστρέψει στην εξουσία.

Ωστόσο, το Πεκίνο έχει παγώσει μεγάλο μέρος αυτού του εμπορίου και έχει περιορίσει την ανάγκη του για αμερικανικές προμήθειες, χρησιμοποιώντας το εμπόριο ως μοχλό πίεσης απέναντι στους αμερικανικούς δασμούς.

Ιδιαίτερα οι παραγωγοί σόγιας παρακολουθούν στενά αν η Κίνα θα τηρήσει τη δέσμευση που ανέλαβε πέρυσι να αγοράζει 25 εκατομμύρια μετρικούς τόνους σόγιας ετησίως έως το 2028.

Μεγαλύτερες κινεζικές αγορές θα μπορούσαν να κατευνάσουν τη δυσαρέσκεια των Αμερικανών αγροτών, οι οποίοι αποτελούν μία από τις σημαντικότερες εκλογικές βάσεις στήριξης του Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Για τον Σι, πάντως, ο χώρος της συνάντησης μεταφέρει ένα ακόμη ευρύτερο μήνυμα.

«Είναι ένα εξαιρετικό φόντο για να πει στον Ντόναλντ Τραμπ και στον κόσμο ότι η Κίνα είναι εδώ και βρίσκεται εδώ εδώ και χιλιάδες χρόνια», δήλωσε ο Τομ.