Κρήτη: Νεκρό μωρό 7 μηνών από λοίμωξη του αναπνευστικού

Τραγωδία στην Κρήτη καθώς ένα μωρό 7 μηνών πέθανε τα ξημερώματα.

Το μωράκι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive.gr, αρχικά μεταφέρθηκε με λοίμωξη του αναπνευστικού στο νοσοκομείο Χανίων, ωστόσο κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή του στο Ηράκλειο και το Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Δυστυχώς, το 7 μηνών αγγελούδι δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας στο πένθος και την απόγνωση την οικογένειά του.

Πρόκειται για οικογένεια Ολλανδών που βρίσκονταν αυτή την περίοδο στην Κρήτη για διακοπές.