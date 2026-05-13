Κίνηση: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Κηφισίας, προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

κίνηση
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (13/5) στους περισσότερους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού, στη λεωφόρο Κηφισίας και στην Αττική Οδό.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται ο Κηφισός, κυρίως στο ρεύμα καθόδου από τη Μεταμόρφωση και τη Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι και το Αιγάλεω, όπου οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο της Λ. Κηφισού, κυρίως στο ύψος του κόμβου Καλυφτάκη. Προβλήματα θα συναντήσουν και οι οδηγοί που κινούνται από και προς τη Νέα Ιωνία.

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας. Αυξημένη είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, με καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από Σύνταγμα, Κολωνάκι και τους βασικούς άξονες που οδηγούν προς το κέντρο. Η κατάσταση αναμένεται να γίνει πιο δύσκολη μετά τις 10:30 καθώς εκείνη την ώρα είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ στην πλατεία Κλαυθμώνος, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που έχει εξαγγείλει.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15΄-20΄από Ανθούσα μέχρι Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄από Αγία Παρασκευή μέχρι Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από Δημοκρατίας μέχρι Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

