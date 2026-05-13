Ηράκλειο: Απολογείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον της συζύγου του – Αναμένεται η κατάθεση της 28χρονης

Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα, Τετάρτη (13/5) έχει λάβει ο 30χρονος, που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, η οποία εντοπίστηκε αιμόφυρτη το μεσημέρι του Σαββάτου στην άκρη του δρόμου, στην περιοχή Παντάνασα, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Όπως έχει δηλώσει ο συνήγορος υπεράσπισής του, Διονύσης Βέρας, «δεν θα πάμε με τα “κουτσομπολιά” και τις οικογενειακές “ίντριγκες” να κάνουμε απολογία του κατηγορουμένου, για ένα τόσο σοβαρό αδίκημα και ενώ υπάρχουν τέσσερα παιδάκια».

Υπενθυμίζεται ότι η 28χρονη γυναίκα εντοπίστηκε αιμόφυρτη στο δρόμο και μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και περιτραυματική αμνησία.

Αρχικά ο 30χρονος υποστήριξε ότι δεν ξέρει πώς άνοιξε η πόρτα του αυτοκινήτου και έπεσε έξω η σύζυγός του.

Πάντως από την πλευρά της οικογένειας της 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, τρία εκ των οποίων ήταν μέσα στο όχημα κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο δικηγόρος Νίκος Στειακάκης υποστήριξε πως υπάρχουν στοιχεία για εγκληματική ενέργεια και πως μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχε αίμα.

«Όλα τα ευρήματα εξετάζονται» είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι εφόσον χρειαστεί, θα καταθέσει και το 7χρονο παιδί που βρισκόταν στο περιστατικό, παρουσία παιδοψυχιάτρου.

«Την χτυπούσε ακόμη και όταν ήταν έγκυος» – Οι καταγγελίες συγγενών της 28χρονης

Κρίσιμα στοιχεία φέρεται να έχουν δώσει στις Αρχές οι συγγενείς της 28χρονης μητέρας 4 παιδιών για τη σχέση του ζευγαριού. Τα αδέλφια της, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στον κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, φέρεται να έχουν καταγγείλει ξυλοδαρμούς από τον κατηγορούμενο ακόμη και όταν εκείνη ήταν έγκυος.

Σοκ προκαλούν και οι εικόνες από τις πρώτες στιγμές μετά το περιστατικό, όταν η 28χρονη ήταν πεσμένη στην άκρη του δρόμου μέσα σε μια λίμνη αίματος, σοβαρά τραυματισμένη, σχεδόν αναίσθητη. Η μητέρα της που έφτασε στο σημείο, γονάτισε δίπλα της και μέσα στη στενοχώρια και τον πανικό με την εικόνα που αντίκρισε προσπαθούσε να σκουπίσει τα αίματα από το πρόσωπο και το σώμα της κόρης της.

Πάντως φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η κατάθεση της ίδιας της 28χρονης, όταν θα είναι σε θέση να μιλήσει.

Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1: