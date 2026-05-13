Αλαμπάμα: 65χρονη σκότωσε τον σύζυγό της επειδή την «ενοχλούσε» έπειτα από εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Google Maps/Γραφείο Σερίφη της Κομητείας Φράνκλιν
Μια 65χρονη γυναίκα στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ, συνελήφθη, αφού φέρεται να πυροβόλησε θανάσιμα τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους, υποστηρίζοντας ότι την ενοχλούσε υπερβολικά μετά από επέμβαση ανοιχτής καρδιάς της ίδιας.

Η Σέρι Μίτσελ-Κλατς κατηγορείται ότι σκότωσε τον 69χρονο σύζυγό της, Τίμοθι Κλατς, το βράδυ της Κυριακής στην κατοικία τους στο αγροτικό Ράσελβιλ της Αλαμπάμα, σύμφωνα με το WAFF και τα στοιχεία των αρχών κράτησης.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τον Τίμοθι Κλατς νεκρό στην πολυθρόνα του, έχοντας δεχθεί μία σφαίρα στο στήθος.

«Με απειλούσε» είπε αρχικά στις αρχές

Σύμφωνα με τις αρχές, όταν η Μίτσελ-Κλατς κάλεσε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 911, υποστήριξε αρχικά ότι ένιωσε να απειλείται από τον σύζυγό της πριν τον πυροβολήσει.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, οι ερευνητές φέρονται να έλαβαν μια διαφορετική εκδοχή των γεγονότων.

Ο σερίφης της κομητείας Φράνκλιν, Σάνον Όλιβερ, δήλωσε ότι η 65χρονη παραδέχθηκε ανοιχτά πως πυροβόλησε τον σύζυγό της, με τον οποίο ήταν παντρεμένη επί 15 χρόνια.

Φωτογραφία: KLTV

«Την ενοχλούσε συνεχώς μετά την επέμβαση»

Όπως ανέφεραν οι αρχές, η γυναίκα είπε αργότερα στους αστυνομικούς ότι ο σύζυγός της την ενοχλούσε επειδή έμπαινε επανειλημμένα στο δωμάτιό της μετά την εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς στην οποία είχε υποβληθεί δύο εβδομάδες νωρίτερα.

Σύμφωνα με την έρευνα, η Μίτσελ-Κλατς πήγε να πάρει το όπλο της «σε περίπτωση που επέστρεφε στο δωμάτιο». Όταν εκείνος δεν εμφανίστηκε, φέρεται να βγήκε από το δωμάτιο και να τον πυροβόλησε ενώ καθόταν στην πολυθρόνα του.

«Ήταν ιδιαίτερα ανοιχτή για όσα έγιναν»

«Υπάρχουν πολλές υποθέσεις όπου οι δράστες προσπαθούν να εξαφανιστούν και οι αστυνομικοί πρέπει να συλλέξουν στοιχεία από τη σκηνή για να φτάσουν στην αλήθεια. Σε αυτή την περίπτωση, εκείνη ήταν αρκετά ανοιχτή», δήλωσε ο σερίφης Όλιβερ.

«Αυτό φυσικά μας δημιουργεί πολλά ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβαινε με εκείνη ή με εκείνον», πρόσθεσε.

Η Σέρι Μίτσελ-Κλατς οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας Φράνκλιν αντιμετωπίζοντας κατηγορία ανθρωποκτονίας και κρατείται χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης.

