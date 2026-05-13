ΗΠΑ: Ο «Χρυσός Θόλος» του Τραμπ για αντιπυραυλική άμυνα εκτιμάται ότι θα κοστίσει 1,2 τρισ. δολάρια

Ένα εθνικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, με δυνατότητες αντίστοιχες με εκείνες που προβλέπει το εκτελεστικό διάταγμα «The Iron Dome for America», θα μπορούσε να κοστίσει περίπου 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια για ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία σε ορίζοντα 20 ετών, σύμφωνα με νέα έκθεση του Congressional Budget Office (CBO).

Η έκθεση δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου 2026 και βασίζεται στους στόχους που περιγράφονται στο προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα για τη δημιουργία ενός εθνικού συστήματος πυραυλικής άμυνας τύπου «Iron Dome».

Το πρόγραμμα «Golden Dome for America» βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ έχει ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση της πρωτοβουλίας, η οποία πλέον ονομάζεται «Golden Dome for America» (GDA), δηλαδή «Χρυσός Θόλος για την Αμερική».

Ωστόσο, σύμφωνα με το CBO, το σχέδιο βρίσκεται ακόμη σε πρώιμη φάση και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί κρίσιμες λεπτομέρειες σχετικά με:

τον ακριβή αριθμό συστημάτων που θα αναπτυχθούν,

τις τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν,

την τελική «αρχιτεκτονική» του συστήματος.

Παρότι τα έγγραφα του αμερικανικού αμυντικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2027 περιλαμβάνουν πενταετείς προβλέψεις χρηματοδότησης για το πρόγραμμα GDA, το CBO σημειώνει ότι δεν είναι ακόμη δυνατό να υπολογιστεί με ακρίβεια το πραγματικό μακροπρόθεσμο κόστος του συστήματος που εξετάζει το Πεντάγωνο.

Για τον λόγο αυτό, η υπηρεσία δημιούργησε ένα «υποθετικό» μοντέλο εθνικής αντιπυραυλικής άμυνας, βασισμένο αποκλειστικά στις δυνατότητες που περιγράφονται στο εκτελεστικό διάταγμα.

Τέσσερα επίπεδα αναχαίτισης πυραύλων

Το υποθετικό σύστημα που ανέλυσε το CBO οργανώνεται σε τέσσερα επίπεδα αναχαίτισης:

διαστημικό επίπεδο αναχαίτισης,

δύο ευρείας κάλυψης επίγεια επίπεδα άμυνας (ανώτερο και κατώτερο),

περιφερειακό επίπεδο άμυνας βασισμένο στο έδαφος.

Το σύστημα θα περιλαμβάνει επίσης:

πρόσθετους αισθητήρες,

δορυφορικά και επίγεια συστήματα επικοινωνίας,

κέντρα διαχείρισης μάχης και συντονισμού.

Σύμφωνα με την έκθεση, η πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική θα επιτρέπει την ταυτόχρονη αντιμετώπιση πολλαπλών πυραύλων που θα εκτοξεύονται από αντίπαλες χώρες.

Παράλληλα, κάθε επίπεδο θα μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα ακόμη και σε περίπτωση διακοπής της επικοινωνίας με το εθνικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου.

Πάνω από 1 τρισ. μόνο για την απόκτηση του συστήματος

Από το συνολικό ποσό του 1,2 τρισ. δολαρίων, το CBO εκτιμά ότι λίγο πάνω από 1 τρισ. θα αφορά αποκλειστικά το κόστος ανάπτυξης και απόκτησης του συστήματος.

Σε αυτό περιλαμβάνονται:

τα επίπεδα αναχαίτισης,

το διαστημικό σύστημα προειδοποίησης και παρακολούθησης πυραύλων,

η συνεχής έρευνα και ανάπτυξη,

οι αναβαθμίσεις απόδοσης και διασύνδεσης του συστήματος.

Τα ετήσια λειτουργικά κόστη θα περιλαμβάνουν:

μισθοδοσία πρόσθετου προσωπικού,

συντήρηση και επισκευές,

περιοδικές αναβαθμίσεις εξοπλισμού.

Το πιο ακριβό κομμάτι θα είναι οι διαστημικοί αναχαιτιστές

Η έκθεση επισημαίνει ότι το ακριβότερο στοιχείο του σχεδιαζόμενου συστήματος θα είναι το διαστημικό επίπεδο αναχαίτισης πυραύλων.

Σύμφωνα με το CBO:

το διαστημικό σκέλος αντιστοιχεί περίπου στο 70% του συνολικού κόστους απόκτησης,

και περίπου στο 60% του συνολικού κόστους του προγράμματος.

Το μοντέλο αυτό προβλέπει την ανάπτυξη αναχαιτιστικών συστημάτων σε τροχιά γύρω από τη Γη, με στόχο την εξουδετέρωση βαλλιστικών πυραύλων πριν ακόμη εισέλθουν στην τελική φάση της πορείας τους.

«Η μεγαλύτερη καταστροφική απειλή για τις ΗΠΑ»

Το σύστημα προορίζεται να καλύπτει πλήρως το σύνολο των Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων της Αλάσκα και της Χαβάης.

Στο εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε στις 27 Ιανουαρίου 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι «η απειλή επίθεσης με βαλλιστικούς, υπερηχητικούς πυραύλους, πυραύλους cruise και άλλες προηγμένες εναέριες επιθέσεις παραμένει η πιο καταστροφική απειλή που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι:

«Τα τελευταία 40 χρόνια, αντί να μειώνεται, η απειλή από στρατηγικά όπλα νέας γενιάς έχει γίνει πιο έντονη και πιο σύνθετη, λόγω της ανάπτυξης από ανταγωνιστικές και σχεδόν ανταγωνιστικές δυνάμεις νέων συστημάτων εκτόξευσης, καθώς και των δικών τους ολοκληρωμένων συστημάτων αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας για την προστασία της επικράτειάς τους».