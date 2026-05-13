Τηλεθέαση (12/3): Τι νούμερα έκανε ο Ά ημιτελικός της Eurovision

Κάθε χρόνο η τηλεθέαση της ΕΡΤ εκτοξεύεται κατά την προβολή της Eurovision. Έτσι και ο χθεσινός Ά ημιτελικός του Διαγωνισμού Τραγουδιού δεν ήταν εξαίρεση.
Η εκπομπή για την Eurovision έκανε 22,6% στο δυναμικό και 18,5% στο γενικό κοινό.
Ο ημιτελικός έκανε μέσο όρο 47,6% στο δυναμικό κοινό και 37,8% στο γενικό κοινό.
Eurovision – Δυναμικό Κοινό (%)
|Πρόγραμμα
|Ποσοστό (%)
|Eurovision Night
|22,6%
|Eurovision Α’ Ημιτελικός
|47,6%
Eurovision – Γενικό Σύνολο (%)
|Πρόγραμμα
|Ποσοστό (%)
|Eurovision Night
|18,5%
|Eurovision Α’ Ημιτελικός
|37,8%