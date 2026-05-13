Ρόδος: Της έκλεψαν το πορτοφόλι και έκαναν αγορές με την κάρτα – Πώς μια 43χρονη οδήγησε στις συλλήψεις

Άννα Δόλλαρη

Κοινωνία

περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ
Άμεσα εξιχνιάστηκε υπόθεση κλοπής πορτοφολιού και παράνομης χρήσης τραπεζικών καρτών στη Ρόδο, χάρη στην κινητοποίηση μιας 43χρονης γυναίκας και του συντρόφου της, αλλά και στη συμβολή υλικού από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 19χρονος και μία 15χρονη, αμφότεροι Ρομά, οι οποίοι φέρονται να πραγματοποίησαν αγορές με τις κλεμμένες κάρτες λίγη ώρα μετά την αφαίρεσή τους.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η 43χρονη, μητέρα δίδυμων παιδιών, έλαβε ειδοποιήσεις στο κινητό της για διαδοχικές συναλλαγές που δεν είχε πραγματοποιήσει η ίδια. Οι χρεώσεις, συνολικού ύψους 122,60 ευρώ, έγιναν με κάρτα και αποτέλεσαν το πρώτο σημάδι ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Η γυναίκα επικοινώνησε αμέσως με την τράπεζα και τότε διαπιστώθηκε ότι το πορτοφόλι της είχε κλαπεί. Στο εσωτερικό του υπήρχαν 755 ευρώ σε μετρητά, η αστυνομική της ταυτότητα και δύο τραπεζικές κάρτες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες χρησιμοποίησαν άμεσα τις κάρτες πριν προλάβει να γίνει η ακύρωσή τους.

Αποφασισμένη να εντοπίσει τους υπεύθυνους, η 43χρονη μαζί με τον σύντροφό της εξέτασαν αναλυτικά τις συναλλαγές και επισκέφθηκαν τα καταστήματα όπου είχαν πραγματοποιηθεί οι αγορές. Μέσα από το υλικό των καμερών ασφαλείας κατάφεραν να ταυτοποιήσουν έναν 19χρονο, γεννημένο το 2006, και μία 15χρονη, γεννημένη το 2010, οι οποίοι καταγράφονταν να χρησιμοποιούν την κλεμμένη κάρτα χωρίς να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά τους. Στα ίδια βίντεο διακρινόταν και το όχημα στο οποίο επέβαιναν.

Ακολουθώντας τα ίχνη τους, το ζευγάρι εντόπισε το αυτοκίνητο στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων και το ακολούθησε, ειδοποιώντας παράλληλα την αστυνομία. Οι αστυνομικοί επενέβησαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψη των δύο ατόμων στην περιοχή της Νέας Μαρίνας.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων 660 ευρώ, τα οποία επιστράφηκαν στη δικαιούχο, ενώ τα υπόλοιπα 95 ευρώ δεν έχουν εντοπιστεί.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε πρόκειται να υποβληθεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου για τις περαιτέρω διαδικασίες. Η υπόθεση αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να παίξει η άμεση αντίδραση και η επιμονή των πολιτών στην εξιχνίαση παρόμοιων περιστατικών.

Πηγή: Δημοκρατική

11:55 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Ηράκλειο: «Έβγαλε αναστεναγμό και έκλεισε τα μάτια» – Συγκλονίζει η κατάθεση της γιατρού του ΕΚΑΒ στη δίκη για την κακοποίηση μέχρι θανάτου του 3χρονου Άγγελου

Συνεχίζεται και σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η πολύκροτη δίκη για την υπόθεση ...
11:49 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Εμπρηστική επίθεση στη σχολή οδηγών του Δημάρχου Αίγινας

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης 13/5 στη σχολή οδηγών που διατηρεί ο Δήμαρχος Αίγινας...
11:18 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Τραγωδία στα Χανιά: 34χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχείο κατέρρευσε ενώ βρισκόταν στη δουλειά του

Θλίψη έχει προκαλέσει στα Χανιά ο ξαφνικός θάνατος ενός 34χρονου, ο οποίος κατέρρευσε την ώρα ...
11:06 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Κώστας Τσιάρας: Δικογραφία σε βάρος 2 υπόπτων που έστειλαν απειλητικό email στο πολιτικό γραφείο του

Δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων για απειλή και εξύβριση μέσω διαδικτύου σε βάρος του Κώστα Τσιά...
