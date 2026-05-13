Θεσσαλονίκη: Βιντεοσκοπούσε ανυποψίαστες γυναίκες σε τουαλέτες αθλητικού κέντρου, σε παραλίες και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, συνέλαβαν το πρωί της Τρίτης (12/5) έναν 37χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβίαση απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας κατ’ εξακολούθηση.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας, την ώρα που βρισκόταν σε αθλητικό κέντρο της ανατολικής Θεσσαλονίκης, μπήκε σε μία από τις γυναικείες τουαλέτες και κατά την είσοδο 45χρονης σε διπλανή καμπίνα, την βιντεοσκόπησε με το κινητό του τηλέφωνο, κάτω από το διαχωριστικό, εν αγνοία της.

Όταν έγινε αντιληπτός, ο δράστης επιχείρησε να καταστρέψει τη συσκευή του κινητού τηλεφώνου πετώντας την αρχικά στην τουαλέτα και στη συνέχεια στο έδαφος.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, παρουσία εκπροσώπου δικαστικής Αρχής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές και φορητές συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων, στα οποία, όπως προκύπτει από την έως τώρα ανάλυση, υπάρχει πλήθος εικόνων-φωτογραφιών και βίντεο που απεικονίζουν γυναίκες ή μέρη γυναικείων σωμάτων με εσώρουχα, μαγιό, αλλά και γυμνές, εμφανώς τραβηγμένες σε παραλίες, τουαλέτες και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, είτε από κινητό τηλέφωνο είτε από κρυφή κάμερα/μικροκάμερα, ενέργειες που οι παθούσες αγνοούσαν.

Το σύνολο των κατασχεθέντων αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένου και του κινητού τηλεφώνου, θα αποσταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακή εξέταση. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.