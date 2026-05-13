Τραγωδία στα Χανιά: 34χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχείο κατέρρευσε ενώ βρισκόταν στη δουλειά του

Θλίψη έχει προκαλέσει στα Χανιά ο ξαφνικός θάνατος ενός 34χρονου, ο οποίος κατέρρευσε την ώρα της εργασίας του την Τρίτη (12/5).

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, neakriti.gr, ο άνδρας, που εργαζόταν σε ξενοδοχείο στον Καβρό Αποκορώνου, ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και λίγο αργότερα λιποθύμησε, καταρρέοντας στο πάτωμα του χώρου όπου βρισκόταν. Τον εντόπισαν άμεσα οι συνάδελφοί του, οι οποίοι και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο, που τον μετέφερε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 34χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τυχόν υποκείμενα προβλήματα υγείας, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διερευνηθούν.