Θεοδωρικάκος: Τον Ιούνιο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια – Πλαφόν στις επιβαρύνσεις

Άννα Δόλλαρη

Πολιτική

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάξης Θεοδωρικάκος
Για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά στην καταναλωτική πίστη, το οποίο βάζει τέλος σε φαινόμενα καταχρηστικών συμπεριφορών εις βάρος των δανειοληπτών μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στην ΕΡΤ.

«Αφορά χιλιάδες νοικοκυριά, το νομοσχέδιο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στον Μάιο και θα ψηφιστεί τον Ιούνιο, κατ’ εφαρμογή δύο ευρωπαϊκών οδηγιών. Με τη διαφορά ότι εμείς πηγαίνουμε αρκετά παρακάτω αυτή την υπόθεση. Μιλάμε για δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις», υπογράμμισε.

Όμως, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Τάκης Θεοδωρικάκος, «το υπουργείο Ανάπτυξης προχώρησε σε περαιτέρω βήματα, «περιχαρακώνοντας» και οριοθετώντας προς το όφελος των καταναλωτών το προστατευτικό δίχτυ της προσαύξησης των επιτοκίων της αποπληρωμής».

Όπως τόνισε, «θα υπάρχει πλαφόν στην προσαύξηση κατά τη διάρκεια αποπληρωμής των καταναλωτικών ή στεγαστικών δανείων έως 100.000 ευρώ, το οποίο θα καθορίζεται από τον υπουργό Ανάπτυξης με εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας».

«Τέλος στα ψιλά γράμματα των δανείων, πλήρης διαφάνεια των όρων της σύμβασης, είναι η πρώτη προτεραιότητα του επικείμενου νομοσχεδίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την άλλη πλευρά ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως και τα τραπεζικά ιδρύματα οφείλουν να είναι προσεκτικά και να εξετάζουν ενδελεχώς το οικονομικό προφίλ του δανειολήπτη και τις δυνατότητες που διαθέτει ώστε να εξοφλήσει μία δανειακή υποχρέωση.

Επιπροσθέτως, μέσω της επερχόμενης νομοθετικής ρύθμισης, θα δοθεί τέλος στην υπογραφή συμβάσεων και στη λήψη αποφάσεων λήψης δανείων υπό καθεστώς «πιέσεων», ή «ειδικών συνθηκών», όπως για παράδειγμα προσφορές ή μικρότερα επιτόκια εάν ο πελάτης για παράδειγμα, υπογράψει εντός 10 λεπτών.

Κάτι πολύ σημαντικό είναι η δυνατότητα που θα παρασχεθεί σε οποιονδήποτε πολίτη να αποχωρήσει από τη σύμβαση την οποία έχει υπογράψει εντός του χρονικού διαστήματος των 14 ημερών, εφόσον για οποιονδήποτε λόγο μετανιώσει η προκύψουν νέα δεδομένα τα οποία δεν θα του επιτρέπουν να αποπληρώσει τις δανεικές του υποχρεώσεις.

Σχετικά με τα μέτρα που έχει ανακοινώσει το υπουργείο Ανάπτυξης για το πλαφόν στα είδη τροφίμων και ευρύτερα στα βασικά είδη διαβίωσης , ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ανάφερε ότι είναι σε ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου όμως η κυβερνητική πρόθεση είναι να δοθεί παράταση, με καίριο στόχο την προστασία των καταναλωτών και το «φρένο» σε τυχόν φαινόμενα αισχροκέρδειας από την πλευρά εταιρειών.

Αναφορικά με τον νευραλγικό τομέα των καυσίμων, της βενζίνης τύπου Diesel και της 95άρας, ο αρμόδιος υπουργός υπογράμμισε πως «όλα είναι συνάρτηση του πολέμου, ο οποίος έχει προκαλέσει αύξηση του πληθωρισμού στο παγκόσμιο στερέωμα και όχι μόνο στην Ελλάδα».

Ακόμη και στην περίπτωση όμως μη τερματισμού των πολεμικών συρράξεων, πάγια απόφαση του αρμόδιου υπουργείου αλλά και συνολικά του κυβερνητικού επιτελείου είναι η ετοιμότητα και η εγρήγορση για την άμεση λήψη μέτρων και την δημιουργία προστατευτικού «πλέγματος» προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών.

Ολοκληρώνοντας, υπεραμύνθηκε της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Καταναλωτή και Ελέγχου Αγοράς, η οποία πλέον λειτουργεί ανεξάρτητα από το υπουργείο Ανάπτυξης, διεξάγοντας συχνούς και στοχευμένους ελέγχους στα «φλεγόμενα» πεδία της τροφίμων και των καυσίμων, ενώ διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Θεοδωρικάκος, από τα πρόστιμα των 21 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν επιβληθεί έχει εισπραχθεί ήδη το 99.5% γεγονός που θεωρείται τεράστια επιτυχία και λειτουργεί ανασταλτικά για «επίδοξους παράνομους».

