Ουκρανία: Μαζική ρωσική επίθεση με περισσότερα από 250 drones μέσα στην ημέρα

Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική επίθεση με περισσότερα από 200 drones εναντίον της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της ημέρας, με συναγερμούς αεροπορικής επιδρομής να ηχούν σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλος αριθμός επιθετικών drones πέρασε τα ρωσικά σύνορα λίγο μετά τις 11:00 το πρωί τοπική ώρα.

Τουλάχιστον ένας ουκρανικός λογαριασμός παρακολούθησης αεροπορικών επιθέσεων ανέφερε ότι περίπου 250 drones τύπου Shahed βρίσκονταν ταυτόχρονα στον ουκρανικό εναέριο χώρο, αναφέρει το The Kyiv Independent.

Συναγερμός και στο Κίεβο

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία προειδοποίησε λίγο πριν το μεσημέρι ότι drones κινούνταν προς το Κίεβο από τα βόρεια, περίπου την ώρα που ήχησαν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής στην πρωτεύουσα.

Λίγο αργότερα ακούστηκαν εκρήξεις που αποδόθηκαν στη δράση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας.

Drones κατευθύνθηκαν προς τη δυτική Ουκρανία

Σημαντικός αριθμός drones φαίνεται πως κατευθύνθηκε νοτιότερα και δυτικότερα προς την κεντρική ουκρανική πόλη Χμελνίτσκι.

Ο στρατιωτικός κυβερνήτης της περιφέρειας Χμελνίτσκι, Σερχίι Τιούριν, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι οι αντιαεροπορικές δυνάμεις επιχειρούσαν στην περιοχή και ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερες πληροφορίες για το μέγεθος των ζημιών και τον συνολικό αριθμό των θυμάτων.