Ουκρανία: Μαζική ρωσική επίθεση με περισσότερα από 250 drones μέσα στην ημέρα

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Drones τύπου Shahed πετούν πάνω από τη βόρεια Ουκρανία στις 13 Μαΐου. (Πηγή: Chomy Tryvoha)
Drones τύπου Shahed πετούν πάνω από τη βόρεια Ουκρανία στις 13 Μαΐου. (Πηγή: Chomy Tryvoha)
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική επίθεση με περισσότερα από 200 drones εναντίον της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της ημέρας, με συναγερμούς αεροπορικής επιδρομής να ηχούν σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλος αριθμός επιθετικών drones πέρασε τα ρωσικά σύνορα λίγο μετά τις 11:00 το πρωί τοπική ώρα.

Τουλάχιστον ένας ουκρανικός λογαριασμός παρακολούθησης αεροπορικών επιθέσεων ανέφερε ότι περίπου 250 drones τύπου Shahed βρίσκονταν ταυτόχρονα στον ουκρανικό εναέριο χώρο, αναφέρει το The Kyiv Independent.

Συναγερμός και στο Κίεβο

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία προειδοποίησε λίγο πριν το μεσημέρι ότι drones κινούνταν προς το Κίεβο από τα βόρεια, περίπου την ώρα που ήχησαν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής στην πρωτεύουσα.

Λίγο αργότερα ακούστηκαν εκρήξεις που αποδόθηκαν στη δράση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας.

Drones κατευθύνθηκαν προς τη δυτική Ουκρανία

Σημαντικός αριθμός drones φαίνεται πως κατευθύνθηκε νοτιότερα και δυτικότερα προς την κεντρική ουκρανική πόλη Χμελνίτσκι.

Ο στρατιωτικός κυβερνήτης της περιφέρειας Χμελνίτσκι, Σερχίι Τιούριν, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι οι αντιαεροπορικές δυνάμεις επιχειρούσαν στην περιοχή και ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερες πληροφορίες για το μέγεθος των ζημιών και τον συνολικό αριθμό των θυμάτων.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«ΚΛΙΜΑΚΑ»: Ανησυχητική αύξηση αυτοκτονιών στις ηλικίες 15–19 ετών

Η αγάπη της μητέρας αποτελεί παράγοντα μακροζωίας – Τι έδειξε νέα μελέτη

ΟΤΟΕ: Χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης ως εργαλείο ενίσχυσης ανθρώπινων ικανοτήτων και όχι ως μηχανισμός μείωσης προσωπικού

«Ισορροπώντας τον… Παράδεισο» – Πώς είδαν οι ξένοι το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο του τουρισμού

Η έκρηξη του υπερηφαιστείου Τόμπα και η απίστευτη ανθεκτικότητα της ανθρωπότητας

Ανεξερεύνητες αλληλεπιδράσεις ηλεκτρονίων και ατομικών πυρήνων ρίχνουν φως στη σκοτεινή ύλη
περισσότερα
12:58 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Ρώμη: Τουρίστας βούτηξε στη Φοντάνα ντι Τρέβι – Η «πλάκα» του κατέληξε σε πρόστιμο και απαγόρευση εισόδου

Ακόμη ένα περιστατικό τουριστικής ασέβειας σημειώθηκε στο ιστορικό κέντρο της Ρώμη, όταν ένας ...
11:12 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Όσκαρ 2027: Ο Κόναν Ο’Μπράιεν θα τα παρουσιάσει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά

Ο Κόναν Ο’Μπράιεν θα επιστρέψει ως παρουσιαστής των 99ων Βραβεία Όσκαρ 2027, σηματοδοτώντας τη...
10:07 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Στο «Ναό του Ουρανού» η συνάντηση Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ: Στόχος μια νέα «καλή σοδειά» στις σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας

Οι αυτοκράτορες της Κίνας προσεύχονταν κάποτε για πλούσιες σοδειές κάτω από τη γαλάζια, τριπλή...
08:51 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Αλαμπάμα: 65χρονη σκότωσε τον σύζυγό της επειδή την «ενοχλούσε» έπειτα από εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς

Μια 65χρονη γυναίκα στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ, συνελήφθη, αφού φέρεται να πυροβόλησε θανάσιμα τον ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media