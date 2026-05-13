Κομοτηνή: Αποκαλύφθηκε μεγάλη απάτη 450.000 ευρώ σε ΚΔΑΠ – Τα «voucher» για μαθητές και οι εικονικές πληρωμές

Μεγάλη απάτη άνω των 450.000 ευρώ σε βάρος του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης στην Κομοτηνή, αποκάλυψε η αστυνομική έρευνα, με τις αρχές να προχωρούν σε έξι συλλήψεις, περιλαμβανομένων και των αρχηγικών μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Από την πολύμηνη έρευνα των αρχών, διαπιστώθηκε ότι οι δράστες είχαν συγκροτήσει το κύκλωμα από το 2023 έως τον Μάιο του 2026, με σκοπό τη συστηματική διάπραξη απατών για την αποκόμιση παράνομου κέρδους.

Συγκεκριμένα, ο αρχηγός και η υπαρχηγός του κυκλώματος, έχοντας ιδρύσει εταιρεία και εντάσσοντας ως προσωπικό της επιχείρησης τις άλλες τέσσερις συλληφθείσες, προσπορίζονταν συστηματικά χρηματικά ποσά αρχικά μέσω εγγραφής μέγιστου αριθμού ανήλικων μαθητών σε σχέση με τη χωρητικότητα του κέντρου και έπειτα μέσω ψευδών καταχωρήσεων παρουσιών ανήλικων μαθητών, εκμεταλλευόμενοι με αυτόν τον τρόπο τις σχετικές επιδοτήσεις «voucher» των υποτιθέμενων μαθητών, λαμβάνοντας έτσι εικονικές παράνομες πληρωμές.

Η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου από την έναρξη λειτουργίας του κέντρου και καθ’ όλη τη διάρκεια μέχρι τον Μάιο του 2026, σύμφωνα με την υπηρεσία της Ελληνικής Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσό άνω των 450.000 ευρώ.

Οι συλλήψεις

Κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν τα δύο αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης σε οικισμό της Λάρισας, άλλα τρία μέλη στην Κομοτηνή και ένα σε περιοχή του Έβρου.

Σε έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -μεταξύ άλλων- το χρηματικό ποσό των 9.285 ευρώ, δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τρεις κάμερες καταγραφής και πλήθος εγγράφων. Κατασχέθηκαν, επίσης, τρία οχήματα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κακουργηματικού χαρακτήρα -κατά περίπτωση- αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.