Κομοτηνή: Αποκαλύφθηκε μεγάλη απάτη 450.000 ευρώ σε ΚΔΑΠ – Τα «voucher» για μαθητές και οι εικονικές πληρωμές

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Μεγάλη απάτη άνω των 450.000 ευρώ σε βάρος του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης στην Κομοτηνή, αποκάλυψε η αστυνομική έρευνα, με τις αρχές να προχωρούν σε έξι συλλήψεις, περιλαμβανομένων και των αρχηγικών μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Από την πολύμηνη έρευνα των αρχών, διαπιστώθηκε ότι οι δράστες είχαν συγκροτήσει το κύκλωμα από το 2023 έως τον Μάιο του 2026, με σκοπό τη συστηματική διάπραξη απατών για την αποκόμιση παράνομου κέρδους.

Συγκεκριμένα, ο αρχηγός και η υπαρχηγός του κυκλώματος, έχοντας ιδρύσει εταιρεία και εντάσσοντας ως προσωπικό της επιχείρησης τις άλλες τέσσερις συλληφθείσες, προσπορίζονταν συστηματικά χρηματικά ποσά αρχικά μέσω εγγραφής μέγιστου αριθμού ανήλικων μαθητών σε σχέση με τη χωρητικότητα του κέντρου και έπειτα μέσω ψευδών καταχωρήσεων παρουσιών ανήλικων μαθητών, εκμεταλλευόμενοι με αυτόν τον τρόπο τις σχετικές επιδοτήσεις «voucher» των υποτιθέμενων μαθητών, λαμβάνοντας έτσι εικονικές παράνομες πληρωμές.

Η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου από την έναρξη λειτουργίας του κέντρου και καθ’ όλη τη διάρκεια μέχρι τον Μάιο του 2026, σύμφωνα με την υπηρεσία της Ελληνικής Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσό άνω των 450.000 ευρώ.

Οι συλλήψεις

Κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν τα δύο αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης σε οικισμό της Λάρισας, άλλα τρία μέλη στην Κομοτηνή και ένα σε περιοχή του Έβρου.

Σε έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -μεταξύ άλλων- το χρηματικό ποσό των 9.285 ευρώ, δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τρεις κάμερες καταγραφής και πλήθος εγγράφων. Κατασχέθηκαν, επίσης, τρία οχήματα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κακουργηματικού χαρακτήρα -κατά περίπτωση- αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«ΚΛΙΜΑΚΑ»: Ανησυχητική αύξηση αυτοκτονιών στις ηλικίες 15–19 ετών

Η αγάπη της μητέρας αποτελεί παράγοντα μακροζωίας – Τι έδειξε νέα μελέτη

ΟΤΟΕ: Χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης ως εργαλείο ενίσχυσης ανθρώπινων ικανοτήτων και όχι ως μηχανισμός μείωσης προσωπικού

«Ισορροπώντας τον… Παράδεισο» – Πώς είδαν οι ξένοι το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο του τουρισμού

Η έκρηξη του υπερηφαιστείου Τόμπα και η απίστευτη ανθεκτικότητα της ανθρωπότητας

Ανεξερεύνητες αλληλεπιδράσεις ηλεκτρονίων και ατομικών πυρήνων ρίχνουν φως στη σκοτεινή ύλη
περισσότερα
13:25 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 37χρονο που βιντεοσκόπησε γυναίκα σε τουαλέτα γυμναστηρίου – Βρέθηκε υλικό και από παραλίες και ΜΜΜ

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η εισαγγελέας στον 37χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι βιντ...
13:06 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Νέα απάτη με sms για κλήσεις και πρόστιμα: Η προειδοποίηση από την ΕΛ.ΑΣ.

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αυξημένη αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων SMS και ηλεκτρον...
12:15 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

ΗΣΑΠ: Αναστάτωση στον σταθμό της Ομόνοιας με άνδρα που κατέβηκε στις ράγες – Διακόπηκε η κυκλοφορία για 4 λεπτά

Αναστάτωση επικράτησε στον σταθμό του τρένου στην Ομόνοια. Ένας άνδρας κατέβηκε στις ράγες επι...
12:09 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Φρίκη για 6 παιδιά στο Περιστέρι: Ζούσαν σε άθλιες συνθήκες και ακαθαρσίες – Συνελήφθησαν οι γονείς τους

Στη σύλληψη δύο γονέων στο Περιστέρι προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το βράδυ της Τρί...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media